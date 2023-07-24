女童遭2男孩「彈弓射眼」失明　警方不予立案：未達刑責年齡

▲2男孩用彈弓隨機攻擊，導致女孩左眼失明。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

江蘇省宿遷市沭陽縣一名8歲女童近日在路邊，遭2名約13歲男孩持彈弓攻擊，造成左眼球破裂失明，但由於2名男孩都未達刑事責任年齡，因此警方決定不予立案。女童母親氣憤表示，肇事者的父母從事發到現在都沒有現身道歉，不排除未來向對方提告。

《澎湃新聞》報導，安安住在沭陽縣內的塘溝鎮，當天和姑姑及其他4名小孩要到商店買零食，姑姑騎電動車載著最小的2個孩子，剩下安安3人在後面跑步跟著，中途蹲在路邊休息時，突然來了2名男孩，手持彈弓射傷安安的左眼，接著倉皇逃離現場。

安安的母親司女士表示，安安被打後當場血流不止，孩子們都沒有招惹那2名男孩，就無緣無故被攻擊，之後安安先被送到鎮上的醫院，「醫生說眼球可能保不住了」，又轉院到縣里和南京的醫院，一直到當天晚上12點才做完手術。

▲從女孩眼中取出的鋼珠。（圖／翻攝自澎湃新聞）



司女士也透露，一開始大家都不知道安安被什麼東西打到，手術後，醫生從她的眼睛裡取出一顆直徑約8毫米的鋼珠，「醫生說要是鋼珠進得再深一點，可能會危及生命」；病歷表也顯示，安安左眼球為破裂傷，玻璃體切除矽油充填狀態，左眼盲，之後可能需要再次手術。

安安的其他家人指出，多方打聽後，終於找到肇事的其中一名男孩，但起初男孩一直不肯承認，直到他們報警，才在派出所說出打人的事情。

司女士生氣表示，2名孩稱當時用彈弓打安安，只是想嚇唬她，「警方到現在都沒有明確告知我們這兩個男孩的具體年齡，我們只知道兩個男孩今年小學剛畢業，應該在13歲左右」，他們的家長也一直沒有出面，也沒有聯繫方式。

司女士透露，安安現在還不知道自己的左眼失明，「要是孩子知道了這個事實，肯定會天天哭，這樣不利於她眼睛的康復，也會讓她更自卑」，她以前就是一個愛美的小女孩，但如今拆了紗布後，她一直都不敢照鏡子。

▲不予立案通知書及鑑定意見通知書。（圖／翻攝自澎湃新聞）



沭陽縣警方目前對此事發布不予立案通知書，內容提到，因行為人未達刑事責任年齡，決定不予立案，另外，鑑定意見通知書則指出，安安左眼部的損傷初評構成「輕傷二級」。對此，安安的家人們都表示無法接受，他們要求重新鑑定傷情，並考慮找律師對肇事者提起訴訟。

河南澤槿律師事務所主任付建分析指出，2名男孩將女孩眼睛射傷導致失明，屬於共同侵權行為，「由於侵權行為人是未成年人，應當由男孩的監護人承擔無過錯的賠償責任」，如果受害人家屬對鑑定結果不服，可以申請重新鑑定，即使能免除刑事責任，也無法免除民事賠償責任。

根據中國大陸《人體損傷程度鑑定標準》規定，「重傷是指，使人肢體殘廢、毀人容貌、喪失聽覺、視覺、其他器官功能，或者其他對於人身健康有重大傷害的損傷，包括重傷一級和重傷二級；輕傷則是指，使人肢體或者容貌損害，聽覺、視覺或者其他器官功能部分障礙或者其他對於人身健康有中度傷害的損傷，包括輕傷一級和輕傷二級」。