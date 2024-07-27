誇張！新莊大火消防清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍

▲新莊民宅日前發生火警，消防清查無人傷亡，事隔12天卻在現場發現焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區日前在化成路一處民宅發生火警，現場全面燃燒，消防人員將火勢熄滅後，詢問屋主及現場關係人，都表示並無人員受困，但今天（27日）屋主清理現場時，卻在3樓發現一具無法辨識的焦屍，疑似為住在該處的房客。但事隔多日才被發現，新北市消防局解釋，現場雜物過多，導致初期搜尋未發現。

據了解，案發於上周二（16日）晚上6時許，位在新莊化成路63巷26弄8號的鐵皮工廠發生火警，民眾發現，立即撥打119求救，警消抵達，現場烈焰沖天工廠陷入一片火海，起火戶延燒到鄰近3戶，燃燒面積約400平方公尺。火勢熄滅後，經警、消人員了解，並無人員受困，起火點及原因仍待火調人員釐清。

▲新莊民宅發生火警，消防人員將火勢熄滅清查無人傷亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

但事隔12天屋主返回現場，進行全面垃圾清除，翻動燒毀的廢棄物時，在3樓突然聞到異味，赫然在堆積廢棄物底部發現一具焦屍，屋主連忙報警處理，警方才得知有民眾喪身火場，經家屬指認，得知死者為64歲游姓男子，5年前就獨自租屋在此。疑似因開計程車維生，屋主誤認為游男外出不在屋內。

對於事隔12天屋主返回現場才發現有民眾傷亡，新北市消防局則解釋，消防人員初期救災時第一時間詢問屋主及相關關係人皆表示該樓層租戶已安全逃離，現場搜救時並未發現遺體。火災現場因全面燒損，燒失物堆積過多，致使初期搜尋工作未能發現焦屍。

▲新北市消防局解釋，現場雜物過多，導致初期搜尋未發現。（圖／記者陳以昇翻攝）

而針對此次事件，新北市消防局表示，已盡力進行搜尋，但由於現場燒損嚴重且焦屍位置隱蔽，初期搜尋未能發現。將會進一步檢討火災災後處置的相關作業程序，以確保未來類似事件的處置能更為周全。