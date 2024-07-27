凱米農損16.7億元！雲嘉南高屏占8成　香蕉與雞損失皆逾2億元

▲凱米颱風造成農損超過16億元，其中香蕉損失2.4億元最高，雞隻也超過2億元。（圖／總統府提供）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風重創台灣。根據農業部農糧署彙整各縣市最新資料，直到今（27日）上午11時為止，農業產物及民間設施估計損失計16億7353萬元，單一縣市以屏東縣損失3.78億元（占23%）最多，雲嘉南高屏5縣市占災損約8成，農作物則以香蕉損失2.4億元最高，畜產則以雞受損逾2億元最多，漁產損估達2.36億元，主要受損漁產為牡蠣。

凱米颱風挾帶狂風暴雨造成農畜魚業嚴重損失。根據農業部彙整農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時為止，全台農業產物及民間設施估計損失達到16億7353萬元。

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農業部分析，若以單一縣市計算，屏東縣損失3億7883萬元（占23%）最多，其次為嘉義縣損失3億7254萬元（占22%）、雲林縣損失2億9152萬元（占17%），另外台南市、高雄市、南投縣損失也都超過1億元，其中雲嘉南高屏5縣市合併計算，就佔了災損總金額約8成。

在農產損失部分，農業部估計，損失金額達11億4717萬元，農作物被害面積1萬5668公頃，損害程度25％，換算無收穫面積3930公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2858公頃，損害程度26％，換算無收穫面積739公頃，損失金額2億4025萬元，其次為番石榴、梨、木瓜，損失都超過7000萬元，落花生損失約5500萬元。

在畜產損失部分，農業部表示，估計損失金額達2億3470萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額2億733萬元，其次為鴨、豬、鵝等。至於漁產損失部分，估計損失金額2億3633萬元，受損漁產主要為牡蠣，其次為虱目魚、淡水長腳蝦等。

農業部指出，昨天已經主動公告部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款，同時為減輕受災農漁民負擔，農業天然災害低利貸款（天災貸款）免息半年，將由農業部補貼，另針對已達理賠標準的農業保險品項，協助加速理賠款撥付，將以「認定從寬、流程從簡」原則，加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建。

農業部提醒，為簡化勘查方式，針對符合農業部公告災損天氣參數品項，倘查證其客觀條件可認定有耕作事實者，依規定即可免現勘；另針對尚未納入災損天氣參數品項，農業部此次也針對災情嚴重，經直轄市、縣（市）政府認定，並報農業部核定者，得免現勘。農業部呼籲，農民可透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植佐證文件，得免除勘查程序，使農民能早日領取救助金度過難關。

▲凱米颱風造成農損超過16億元，農作物以香蕉最慘。（圖／農業部提供）