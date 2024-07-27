3歲童被打到體無完膚、腦癱險遭虐死「竹縣府消極處理」　監察院糾正

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹縣一名3歲男童A長期遭生父家暴，隨生母遷居彰化後又遭母親及同居人虐打重傷致殘。且A母一再逃避縣府聯繫致訪視A受阻，新竹縣府見到A受虐，雖依法通報，卻未積極請求警察尋查或親訪，處置消極，與彰縣府合作還發生漏接，最終錯失保護A免於受虐重傷。監察院因此糾正新竹縣府，並促請彰化縣政府、衛生福利部確實檢討改進相關缺失。

前年11月彰化縣驚傳兒虐案，1名3歲男童（下稱A童）受有重傷，被送往彰化基督教醫院急救，腦出血昏迷指數3，且全身佈滿許多瘀青瘀血狀傷口，經醫院緊急進行開顱手術並持續給予醫療照護，A童終於拔掉呼吸器並在去年1月間轉安置於新竹縣內1家護理機構，引發社會關注。

監委葉大華指出，A童原與母親(下稱乙女)及父親(下稱甲男)居住在新竹縣， 長期遭到甲男家暴的母子2人，均是新竹縣政府開案服務的保護個案，但竹縣府卻未能就A童家暴及發展遲緩問題妥適提供保護及服務 。之後2人於前年10月遷至彰化縣與陳姓男子(下稱陳男)同住， A童自10月中旬起即遭受陳男虐待並致有外傷，惟乙女一再逃避彰縣府訪視，竹縣府委外社工經努力聯繫後終於透過視訊見到A童雙腿多處瘀傷，雖依法進行責任通報，卻未積極請求警察機關尋查或親訪A童，與彰縣府跨轄協調合作上也出現漏接，未能及時召開跨轄個案研討共謀解決對策，致錯失保護A童免於受虐重傷的契機 。

葉大華表示，《兒少權法》第53條規定 直轄市、縣(市)主管機關受理兒保通報案件後，應對兒少進行訪視、調查、安全評估等必要處置，若調查、訪視顯有困難或兒少有行方不明時，可依法請求警察機關尋查。本案A童與乙女長期遭甲男暴力對待，直至前年5月14日才被通報，竹縣府受理後對2人開案分別提供兒保及成保服務。

前年10月1日A童與乙女搬遷至彰化縣與陳男同居，竹縣府遂於10月13日先將乙女成保案件轉介至彰縣府接手續處，並依跨轄處理原則將A童兒保案件自行追蹤1個月，之後於11月3日函請彰縣府評估接案處遇。惟A童從10月中旬起便遭陳男持續施暴，身體受有多處傷害，乙女多次目睹，不僅未能加以制止，也參與施虐。 彰縣府接手乙女成保案件後，雖不斷透過電話、簡訊、LINE聯繫乙女與陳男，但面對乙女屢屢逃避約訪、也未提供正確地址，卻束手無策。

調查報告指出，而在彰縣府尚未接手A童保護個案轉銜前，竹縣府仍負擔管轄權。後經竹縣府委外家處社工不斷聯繫後，終與乙女於前年11月16日進行視訊訪談，方見到A童雙腿有多處明顯瘀傷，經追問下，乙女坦承自己與陳男徒手或以衣架責打所致，當天委外社工旋即依法進行責任通報。

然竹縣府卻未能及時依法啟動警察機關尋查機制或親訪A童，也未能召開跨轄個案研討共同尋求解決對策，竟只以發文方式遲至11月28日函請彰縣府協助調查，此時A童已於11月27日受虐嚴重被送醫救治，再次錯失保護A童免於受虐重傷的契機，更凸顯與彰縣府跨轄協調合作機制失靈。

調查報告又指出，A童除有長期受暴議題外，並經醫院評估後確實有發展遲緩狀況，需積極接受復健療育及定期門診追蹤。但乙女欠缺教養知能、親屬支持系統又薄弱，也因A童發展狀況深感照顧的壓力與困難，卻未能積極讓A童接受早療服務。然竹縣府明知上情，卻無任何作為與解決對策。此外竹縣府雖開案提供乙女成保服務，並列為高危機案件，但面對乙女受服務意願低、不易聯繫，卻未能運用跨網絡機制共同研議有效策略及分工合作模式，僅是不斷聯繫，以致處遇無法進入案家。

前年7月30日竹縣府高危機個案網絡會議明確指出乙女權能感低，後續仍需要持續追蹤，而乙女也還生活在遭受甲男家暴的威脅與恐懼中，但該府在110年8月25日竟以「兩造和平相處，未再有暴力情形」為由率予結案，足見處置消極，跨網絡協力合作不足，確實有疏失。