新婚妻離家交男友「我們分手了再跟你離婚」　夫乾等14年

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）控訴妻子小涵（化名）婚後僅同住2、3個月，便離家前往外縣市工作，還交了男友，他詢問是否要辦理離婚，得到的回答居然是「反正我們分手了，我就會跟你辦離婚」，實在沒有辦法了，他才決定直接向法院訴請離婚。桃園地院法官日前審理此案，最終裁定准許阿哲的請求，判兩人離婚。

▲小涵婚後僅與阿哲同住2、3個月便離家去外縣市工作。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲在判決書中主張，他和小涵是在14年前結婚，但兩人僅共同生活2、3個月，小涵就自己前往高雄工作，至今都沒有回來，而且另外交了男友，他自認雙方感情早已產生破綻，無法繼續維持婚姻，因而決定向法院訴請離婚。

阿哲的家人也出庭證稱，自己直到今年初才搬家，但在過去同住期間，見到小涵的次數不到10次，只有在過年時才會碰到。面對上述指控，小涵經過桃園地院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，從阿哲出示的錄音譯文中可知，當阿哲詢問小涵男友的職業、究竟要等到何時才能辦理離婚，小涵回答「1、2年吧」、「反正我們分手了，我就會跟你辦離婚」，顯然兩人都無意繼續維持這段婚姻，確實存在難以維持婚姻之重大事由，且雙方皆具歸責性，最終裁定准許阿哲的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。