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幼兒園狼師案　北市教育局、社會局「難辭其咎」、主動送監院調查

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園長之子毛畯珅，涉性侵女童、偷拍不雅片，事件牽涉柯、蔣前後任市府。在延燒多日後，北市的幼兒園案精進方案26日出爐，據了解，本案111年獲通報，從當時以來的行政處理確有疏失，教育局和社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院，並將提交兩局處的考績會，決定行政懲處。

市府人士指出，報告內容梳理111年至今的法制流程與事件處理過程，分析並檢討：一、 跨局處橫向聯繫嚴重不足。二、 局處之間未就通報制度進行跨局處研討合作機制。三、 教育局對於涉案行為人未做立即停職處置。四、 對肇事幼兒園即時督導不足。五、調查專責人員缺乏知能及敏感度。而前述的五大問題可歸結到第六點：相關局處心態不夠積極主動所致。

市府人士指出，未來市府將提出10大精進方案，包括：

一、 即日起接獲(學前性侵)通報立刻停職、停聘並加重處罰
二、 成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變並即時通報府及進行行政督導
三、 建立三階段知會S.O.P強化多重把關機制
四、 擴大比對幼兒園及托嬰中心工作人員前科及涉嫌性侵害紀錄
五、 建立涉及性別事件園所之預防性督導機制
六、 建立幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區
七、 編列預算增加專責調查人力，提升調查效能
八、 強化教保人員及局處專責人員之性別防治專業知能
九、 培諾米達全程陪伴專案服務
十、建議中央修法加重罰責並維護公共利益

市府人士指出，市府教育局與社會局針對111年以來的行政疏失，將提交考績委員會進行行政懲處，「該究責就究責」，「是督導者的責任就認定是督導者的責任」，「進入局處懲處機制，沒有上限的問題」。市府也將主動把全案送交監察院，調查其中疏失。

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