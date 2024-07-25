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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

記得駛離！北市紅黃線26日7點恢復管制　YouBike 26日4點恢復營運

▲▼YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（圖／記者季相儒攝）

▲YouBike微笑單車。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

凱米颱風逐漸遠離，台北市水利處25日稍早宣布，今晚8時起陸續開啟北市疏散門及越堤坡道；而台北市交通局也宣布，原本開放的北市紅黃線禁停路段，將自26日早上7時全市恢復紅黃線禁停管制，請車主記得在26日7時前駛離，否則將依規定拖吊、處以罰鍰；另台北市YouBike自26日清晨4時起恢復正常營運。

因應凱米颱風對北市影響程度降低，且上游水庫調節性放水未超過疏散門關閉標準，北市水利處表示，將於25日晚間8時起陸續開啟北市疏散門及越堤坡道。

台北市交通局說明，面對疏散門25日晚間8時陸續開啟，原本開放北市紅黃線停車路段，仍維持至26日早上7時以前，並於7時以後全市恢復紅黃線禁停管制，停放於轄區道路紅黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於26日7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。

另外，交通局也提及，共享機車業者iRent、WeMo Scooter、GoShare暫定自26日0時起恢復正常營運，但若凱米陸上颱風警報尚未解除，則以陸上警報解除時間作為恢復營運時間；台北市YouBike自26日清晨4時起恢復正常營運，停止營運期間造成不便之處，敬請見諒。

交通局提醒使用者，凱米颱風雖然已遠離，但為了自身安全，騎車時請注意安全，特別是雨後路面濕滑，呼籲使用者減速慢行。今（25）日YouBike服務中心仍暫停服務，如需服務請洽詢各業者網站或電洽客服專線。

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