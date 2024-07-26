凱米颱風水淹高雄　北市府盤整救災人力機具南下馳援

▲凱米颱風造成南台灣嚴重災情，台北市工務局盤整人力、機具後，於26日下午前往高雄協助救災。（圖／北市工務局提供 ）



記者陳家祥／台北報導

強颱凱米帶來強降雨重創南台灣。針對南部地區的災情需求，北市府工務局26日盤整人力、機具後，於26日下午前往高雄協助救災；工務局指出，此次共支援抽水機具11台、車輛15輛、37名人力。北市府副秘書長張溫德授旗團隊並提醒大家全力投入救災，同時亦要注意自身安全，希望給予高雄最需要的幫助，儘早度過此次難關。

張溫德表示，凱米颱風雖然過去了，但是北市府看見高雄的需要，即時整頓所有能用的資源，包含11台各式大小的抽水機具，還有數輛各式車輛並動員人力。

張溫德提醒，在搶救災過程中，要請大家注意自身的安全，安全還是第一，希望能用最快的速度協助高雄恢復原有的市容，這是我們這次南下救援的使命，在此代表市長跟大家致上最深的敬意，希望同仁都能夠圓滿完成任務。

工務局表示，這次台北市災情多集中在樹木傾倒，靠著工務局5處通力合作，已於25日完成市容恢復工作。因此，知道高雄急需救援協助後，立即與高雄市政府聯繫，並盤整可動用救災能量，目前已有12英吋抽水機3台、4英吋抽水機3台、3英吋抽水機2台、鏟裝機2台、發電機1台、拖板車2台、貨卡車8輛、土車2輛、公務車3輛，以及37名人力整備待發，由工務局專委陳宏銘率隊下午3時集結後就立即前進高雄，貢獻台北的一份力量。

水利處指出，「12英吋移動式抽水機」屬於大型的抽水機，12英吋的口徑，抽水能量約0.3 CMS，也就是每分鐘抽水量高達18公噸，因此在防災界素有「小鋼炮」之稱，還可衛星定位配合經濟部水利署監控。該抽水機體型龐大，無法單純靠人力進行搬運裝卸，移動時必須倚賴動力機械設備，因此水利處也派出3輛吊卡車，來組裝小鋼炮，協助人員進行抽排水救災工作。

北市府強調，防救災沒有地域之分，台灣任何縣市有需要，台北市都會盡可能提供協助，祈願全島都能平安度過難關。