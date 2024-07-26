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台灣囝仔世界合唱賽上台領獎　台下「小粉紅破防」崩潰狂喊China

記者趙蔡州／綜合報導

高雄六龜區尼布恩、寶來國中、嘎呼拉斯兒少3個合唱團日前代表台灣，遠赴紐西蘭參加世界合唱大賽，總共斬獲3金1銀，然而在比賽的頒獎環節，寶來國中合唱團上台領獎時，有中國人疑似無法接受「台灣脫離中國單獨領獎」，情緒激動在台下狂喊「China」、「China Taipei」。

網友在X平台分享世界合唱大賽的頒獎影片，可以看見寶來國中合唱團的代表上台領獎時，一群人情緒激動不斷高喊「China、China、China」、「China Taipei」、「不要台獨、不要台獨」等語，還有人直接發出尖叫聲試圖干擾，甚至還有人情緒崩潰發出哽咽的聲音。

▲▼高雄囝仔讓小粉紅崩潰　世界合唱賽奪金！中國人台下吼「China」。（圖／翻攝自X）

▲台灣選手上台領獎，引起台下中國觀眾不滿。（圖／翻攝自X）

影片一出立刻引發網友熱議，甚至有不少中國人自己都看不下去，有人說「真XX丟人，隔著螢幕都想用襪子把那嘴堵起來」、「這麼愛國怎麼不回國」、「我聽到那個嘶吼，真的壓不住嘴角了」、「為什麼出國了還這麼傻」、「這種傻X不被遣返，就是簽證制度的缺陷」。

此次2024紐西蘭合唱大賽，寶來國中合唱團在民謠與原住民音樂舞蹈組奪得金牌獎、嘎呼拉斯兒少團在兒童合唱組獲得銀牌獎，尼布恩合唱團則在民謠與原住民音樂有伴奏組、當代音樂混聲組2項比賽中得到金牌。

世界合唱大賽」是國際最大的合唱比賽，今年比賽決定在紐西蘭奧克蘭市舉行，吸引超過全球40國、超過250個隊伍參賽。我國參賽隊伍中，寶來國中合唱團在民謠與原住民音樂舞蹈組拿下金牌、嘎呼拉斯兒少在兒童合唱組拿下銀牌、尼布恩則在民謠與原住民音樂有伴奏組、當代音樂混聲組2項賽事中奪金。

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