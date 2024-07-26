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保障健保點值有變數？　陳時中揭實際目標：0.95非絕對值

▲▼行政院政務委員陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院日前主決議取代修法，要求衛福部應於明年6月底達成平均點值每點0.95元。行政院政務委員陳時中今（26）日受訪強調，點值是一個目標，因為要讓醫療界不要承受過大的壓力，但那並不是就是說一個絕對值，是一個變動值；他認為，重點是要從整體把醫療環境弄得更好，排除健保重複、過度使用資源，讓總額瘦身，減輕點值壓力。

為改善健保點值長期偏低，影響醫院、醫師收入等狀況，國民黨團、立委提出《健保法》修法將保障點值入法，保障每1點值0.95元或者1元，但多次協商無法達到共識，最後在不修法前提下改成提主決議，要求明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元。衛福部初估需要700多億預算，會將部內相關非屬治療但使用健保的業務挪回公務預算支應。

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陳時中日前曾經拋出健保總額瘦身概念，他今日出社家署活動記者會時受訪進一步表示，總額瘦身一方面要減低健保壓力，另外合理性也很重要。「瘦身不是我們想要瘦身就能夠瘦。」他強調，要檢視以前項目是否有重複、讓健保資源過度使用等情況要排除，減低點值的壓力，且不是光瘦身就好，多方案子都在研究中，目前來講有上百億規模，可以有幫助。

▲▼行政院政務委員陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

▲社家署身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動記者會，行政院政務委員陳時中特別出席支持。（圖／記者洪巧藍攝）

談到700多億預算缺口，陳時中則表示，「點值是一個動態的，不能直接這樣子算，要看明年的成長率是多少，如果成長率很高，就沒有所謂的700多億。」他舉例，像是藥費怎麼樣做一個適當的處理，這會牽涉到點值蠻多的錢，點值是一個目標，因為要讓醫療界不要承受過大的壓力，但那並不是就是說一個絕對值，是一個變動值。

陳時中解釋，健保點值改善要看整體，不管是從管理、支付、給付上各方面去改善，目標讓醫療環境能夠變好，但並不是說直接用公務預算來補，先前1點1元的修法沒有通過，也是這樣的道理。

陳時中指出，它是很清楚的目標，是要把醫療環境整理得更好，以0.95作為目標往前走。「所以會不會達到0.95，我也不敢說一定會，會不會超過0.95？也許會。」他也提到，全台六區情況也不同，不能把大家壓成齊頭式的平等，要不然管理得越好就越吃虧。

陳時中重申，這是一個目標值，但方向是要醫療環境更好，錢當然是不夠，所以公務預算一定會挹注。

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