幕後／賴清德首戰颱風「關鍵24小時」忙哪些事？　決策過程一次看

▲凱米颱風重創中南部，總統賴清德至高雄勘災 。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

這次凱米颱風造成中南部縣市豪雨成災，同時這也是總統賴清德上任以來，第一個面對的颱風。從現實面來看，他必須協調中央行政部門與地方政府對接外，各界也都在檢視他如何面對勘災政治學的考驗。《ETtoday新聞雲》彙整賴清德核心團隊，在過去關鍵24小時內的決策過程與應處作為。

這次凱米颱風帶來驚人豪雨，根據高雄雨量數據顯示，超越2009年莫拉克的所帶來的雨量，單日最大累積雨量1412毫米之多。當然，水患也不僅有高雄，中南部眾多縣市也都傳出災情。於此同時，這不僅是賴清德上任以來，第一個面對的颱風，也算是他任內首次應對天災的考驗，而外界當然也都在檢視，他如何繳出合格的「勘災政治學分」。

不同於前總統蔡英文的是，總統賴清德罕見採取「集體勘災」的模式，決策團隊在25日傍晚，就已經決定要南下勘災，並且率領行政團隊兵分四路，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部長顧立雄都動起來。

首先，時序要回推至7月23日，凱米颱風尚未觸陸，但已來勢洶洶，各個氣象預測都已經提醒，這次會帶來強勁且致災性的風雨。因此，卓榮泰當天便先到中央災害應變中心視察整備狀況，並與花蓮、宜蘭、基隆、新北、金門、連江及澎湖等7個縣市首長或代表進行視訊連線，確認各項災防整備工作到位後；隔天，賴清德也取消既定的漢光演習40號演習的視導行程，親赴中央災害應變中心視察，跟卓榮泰一起就整備細節做進一步的確認。

▼凱米颱風重創中南部，總統賴清德至高雄勘災 。（圖／總統府提供）



「關鍵決策」的時間點是在7月25日。當天颱風登陸，風雨也逐漸增強，尤其颱風外圍環流與其引進的西南氣流，讓南部地區持續降雨，甚至出現時雨量破百的驚人雨勢。卓榮泰當天下午，一通通親自致電給22位縣市首長，關心是否需要中央提供協助。

同時，過去擔任過台南市長、行政院長的賴清德，在官邸裡也跟卓榮泰一直保持熱線，要求卓榮泰即時回報全台各縣市的狀況，並就接下來可能會面臨的狀況跟細節進行討論。

25日的傍晚，中南部各縣市的災情已陸續傳出，卓榮泰即透過災防中心回報，並親自透過電話確認，有六個縣市的災情慘重，列為亟須中央協力的縣市。因此他當下決定，就由他和鄭麗君前往勘災，經向賴清德回報後，賴清德一方面尊重卓榮泰的決策，也主動向卓榮泰提議，他跟國防部長顧立雄，也可以一起分擔勘災工作，大家能夠兵分多路。

在高層決定「兵分多路」勘災之後，就進入幕僚作業階段，除了要確認勘災行程，不會影響到當地居民的交通，也必須逐一確認，不能造成第一線搶救災工作人員的困擾。因此，府院的幕僚作業一直反覆確認到當天深夜，才正式發出採訪通知；呈現總統、閣揆、副閣揆與國防部長，一天內在6個重災縣市罕見勘災的模式。

事實上，賴清德勘災也不單單只是慰問，而是在幕僚作業階段，就已先陸續確認地方政府、地方居民所需；因此，他早上前往高雄美濃時，可是帶著真金白銀登場。賴清德當場公布災害賠償方向，全台室內淹水超過50公分以上的家戶獲2萬元補助；淹水未滿50公分的中低收入戶則補助1萬元。另外，卓榮泰也在勘災時拋出，農損將從寬認定、簡化流程，並接手處理配套細節。

▲台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，黃偉哲希望中央啟動農業天然災害救助機制。（圖／記者林東良翻攝）



對此，黨政高層受訪時表示，這是賴清德上任後第一次面對颱風考驗，執政團隊的決策模式不難觀察，由行政院長坐鎮指揮，總統與院長熱線暢通，雙方對於勘災的節奏、勘災地點選擇以災情為重，不分藍綠都有高度共識。

高層人士指出，由卓榮泰確認全台縣市狀況與需求，總統分進合擊宣布災損補助方向，最後再由行政院統籌，確保在第一時間災區民眾的權益受到保障，「賴卓體制」上任兩個月的磨合階段，碰上第一個颱風來襲，外界應該不難看出，團隊已經有一定程度的決策默契。