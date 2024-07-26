高虹安又一波危機！民團喊「罷免繼續」　第一階段連署達1005份

▲高虹安涉貪案一審被判處7年4月徒刑，公民團體喊「罷免高虹安行動將持續」。（圖／新竹市府提供）

文／中央社

新竹市長高虹安涉貪案一審判有罪，內政部宣布高虹安停職。在網路發起罷免高虹安行動的團隊今天表示，罷免行動持續進行，目前已收集第一階段連署書數量1005份。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院原訂24日宣判，因颱風順延2天，今天上午11時宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

內政部今天透過新聞稿指出，依法停止高虹安的市長職務，並自今天起生效，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

先前有網友在多個社群平台發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，此團隊已啟動第1階段提議連署。

此團隊指出，依據公職人員選罷法規定，第1階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第1階段提議連署將以3547份為目標。

有關第一階段連署書收件進度，此團隊表示，截至今天已收集到1005份連署書，距離3547份已達約28%。

此團隊表示，邱臣遠代理市長職務恐會持續高虹安意志，竹市可能不會變好。另外，高虹安涉貪案要三審有罪定讞才會被解職，若二審、三審改判無罪，高虹安將復職，因此為徹底改變新竹市，罷免高虹安的行動將持續進行。