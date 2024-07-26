【廣編】台南夏威夷豆塔伴手禮網購名店　桃園開幕民眾搶購

▲愛荳屋桃園店。

圖、文／愛荳屋提供

愛荳屋洋菓子工坊，是台南當地的網購名店，專賣夏威夷豆塔、各式堅果，也是許多北部公司訂購禮盒的首選之一，創辦人張媽媽是台南市衛生局檢驗科的退休員工，對食材把關更加嚴格，強調新鮮又吃得安心的豆塔，現在不用跑到台南，也不需要湊大筆金額團購，來到桃園八德旗艦店，就可以買到最新鮮的夏威夷豆塔。

愛荳屋第二代女兒張小姐，在桃園八德打造旗艦店，把台南愛荳屋所有熱賣的商品，通通搬到桃園來，光是夏威夷豆塔，就有十種口味，包括椰香夏威夷豆塔、綜合堅果塔、腰果核桃塔、情人果塔、牛軋糖夏威夷豆塔、巧克力夏威夷豆塔、巧克力堅果塔、胡桃塔，還有特別口味蒜香奶油夏威夷豆塔，最熱賣的是楓糖牛奶夏威夷豆塔。

愛荳屋的豆塔又脆又好吃，酥椒鹽腰果口味特別，手工製作的黑芝麻糕適合長輩食用，堅果塔好吃的秘密，就是使用進口的紐西蘭無水奶油製作塔皮，店裡還有各種堅果讓消費者自由搭配裝到滿，都是堅持低熱量、無香精、無添加物的健康美味，因應中秋佳節到來買十盒送一盒，還推出限定商品芋泥流心酥、蛋黃酥、鳳梨酥和鳳凰酥，作為豆塔禮盒的搭配。

愛荳屋洋菓子工坊官網：https://www.lovebeanhouse.com.tw/shop