里港警分局遏止酒駕　7／23日起連3天大執法

▲里港警方7月23日起連3天酒駕大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間，許多民眾會利用這段時間規劃家庭出遊，里港警分局為維護里港轄區交通安全友善環境，守護民眾行車安全，有效打擊酒駕犯罪行為，從明(23)日起，連續3天酒駕大執法，強勢執行取締酒駕稽查勤務，以遏止酒駕歪風。

里港警分局交通組長林中安指出，酒後駕車新法上路2年，駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車騎士可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽（機）車牌照2年。至於駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

該警分局今年起迄6月已取締114件酒後駕車案件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，再次提醒不要忽略「不自覺酒駕」，多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有代謝未完殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭員警攔查仍會被依法送辦。

分局長温基興呼籲，民眾於餐會飲酒後同桌同車親朋好友應相互勸阻酒駕並代為指定安全駕駛，而餐飲業者也應協助代客叫車或代駕服務，消費者若執意駕車應迅速通報警察機關即時攔阻，民眾酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車及刑事追訴，更可能造成他人與自身生命危險，絕對要避免心存僥倖而酒後駕車，確保交通安全。