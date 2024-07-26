快訊／大雷雨狂轟南部3縣市　警戒區出爐

▲中南部今有豪大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風雖然遠離，但廣大外圍環流仍引進水氣，中南部今（26日）有大雨或豪雨，氣象署今上午11時04分對高雄市、台南市、嘉義縣發布大雷雨訊息，雨勢持續2小時。

氣象署上午11時04分對高雄市、台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時；氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署預報員徐仲毅表示，今天受外圍環流影響，西半部特別是中南部會有明顯雨勢，天氣各地不穩定，苗栗以南雨勢明顯，特別是嘉義以南山區為降雨熱區，可能出現局部豪雨，「中南部要注意雖然警報解除但仍會有持續性降雨，要注意颱風尾影響」；今晚雨勢稍緩，但東半部、嘉義以南雨勢仍明顯，今天一整天要留意持續雨勢，特別是中南部山區。

大雷雨即時訊息示警區域

嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉

台南市：白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市：鼓山區、左營區、楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區