吉林臨江山洪暴發！副市長勘災「整輛車落水」失聯

▲臨江副市長、公安局長夏琨。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省臨江市24日晚間突然下起大暴雨，導致山洪暴發，當地副市長、公安局長夏琨在前往勘災的途中，連人帶車落入水中失蹤，目前仍在搜救中。

根據陸媒報導，當晚突然下起大暴雨，山區傳出發生土石流災情，夏琨於是帶領了4名下屬一起上山勘災。

不料，車子行駛到一半，竟連人帶車落入了水中，車上其中3人獲救，夏琨及負責開車的輔警李祥深則失聯。

臨江市官方表示，事發後，省、市組織多支救援隊伍緊急搜救，目前搜救工作仍在持續進行中。