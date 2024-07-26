颱風假一早就床戰…岳母送早餐出事了！人夫尬爆：真的狗血

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

「真的狗血的劇情發生在我身上…我現在該怎麼辦？好想找個洞躲起來啊…」凱米颱風幾乎讓全台放了2天颱風假，就有人夫表示，放了颱風假，老婆心情很好，早上心血來潮就做起「壞事」。沒想到住在同社區的岳母做了早餐送來，當場直擊兩人激情畫面，令他超尷尬「X～我該怎麼辦啊！」

人夫在Dcard發文「颱風天放假 果然出事了 尷尬死了」，他與妻子與岳父母住在同一社區，平常兩家人會共進晚餐，岳父母則有他們家的鑰匙，不過因為小倆口平日白天都要上班，岳父母不會擅自過來、進屋。

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就在前兩日宣布放颱風假，老婆心情非常好，早上心血來潮，趁他昏昏沉沉時就「開動」了，兩人自然也就開始親密。豈料，岳母怕老婆颱風天沒東西吃會肚子餓，特地做了早餐送來，「最後就是被岳母嚇到了，被嚇到後整個緊張，噴得老婆一身。岳母跑回家了」，令他相當崩潰。

看到貼文後，有網友不禁壞笑，「可以考慮移民了」、「連夜搬家吧！不能待了。」多數人則紛紛安慰，「往好處想，未來她一定會先說再過來啦哈哈哈哈」、「你不尷尬，尷尬的就是你岳母。又不是在外面約炮被抓姦在床，在自家和老婆，有什麼不對？」「沒事啦！岳母更知道你很愛他女兒了」、「別緊張，岳母可能也想早點抱到外孫。」