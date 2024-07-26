暌違36年登上世界擊劍運動殿堂 國手陳弈通曝「桂格5X人蔘精華飲」補氣征戰世界

▲暌違36年，首位登上世界運動殿堂的擊劍國手陳弈通表示，他追求世界第一路上的好夥伴就是「桂格5X人蔘精華飲」，幫他打好底氣，維持專注力。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

令全世界熱血沸騰的最強體育賽事現正熱鬧進行中，所有頂尖的運動好手齊聚一堂，每個人都摩拳擦掌、蓄勢待發要拚出一個好成績，代表台灣勇闖世界級殿堂的擊劍國手陳弈通雖然是首次出戰，但對於奪牌信心滿滿，因為一直以來他就將此視為最高目標，每天花費大量的時間刻苦訓練，都是為了取得這至高無上的勝利榮耀，如今夢想近在眼前，陳弈通十分欣喜，眼神透露出要拿下世界第一的堅定信念！

高度專注精神力給出每一擊 陳弈通：我要求精準無誤

身為一名專業的運動員，每一個動作、每一次戰術都必須盡力完美地去完成，才能從激烈競爭中脫穎而出，為此擊劍國手陳弈通表示，每天最重要的事情就是以正確的訓練方法專注練習，並且為了在每場競賽中展現最佳狀態，更必須鍛練出堅忍不拔的意志，「一次次的攻擊和防守都是對技術的考驗，也是對心理素質的挑戰」。所以每天陳弈通的行程都是從早上五點就開始，體能提升、技術鍛練已然是日常習慣的一部分，嚴格審視自己的每一次出劍、刺擊、格擋，陳弈通笑說「我都要求精準無誤」，正是因為有了高標準，才有登上體育賽事最高殿堂的機會。

顧好身體才能在巔峰決戰！營養品快速為陳弈通打好底氣

抱持著「喜歡的事就會盡力做到最好」的信念，陳弈通自從國小愛上擊劍後，就一直在追逐頂尖、成為冠軍的運動路上，愈是靠近奪牌時刻愈是要做到「每一次揮劍，都要比前一次更加掌握專注力和力量」，這除了依靠日復一日紮實訓練累積的實力之外，平時身體也要照顧好才能發揮超常水準。為了隨時備妥好精神、充滿元氣迎戰來自各國最強的選手，陳弈通會特別為自己準備方便快速補充的營養品；由於擊劍運動需要高度專注力與精神力，他選擇「桂格5X人蔘精華飲*」，厲害強效配方讓陳弈通大讚「天天喝讓我精神、元氣都很有感」！

桂格5X人蔘精華飲雙蔘平衡 小分子吸收快即時補氣＋穩氣

內含有高達5倍濃縮人蔘精華的「桂格5X人蔘精華飲」，由於成分為小分子人蔘皂苷，因此吸收更快，讓陳弈通笑說喝了能幫助他迅速恢復元氣、精神保持專注狀態，其中人蔘與西洋蔘的雙蔘平衡配方則是能幫陳弈通即時補氣、穩氣，蓮子、百合複方調合，讓人喝了感覺溫潤不燥熱，精神力更容易續航。要成為站上世界頂峰的專業運動員一路上需要眾多助力，「桂格5X人蔘精華飲」就是成就陳弈通征戰大大小小比賽、在場上追求卓越與賽場上致勝的好夥伴之一，他表示，「無論是訓練間歇或賽前準備，『桂格5X人蔘精華飲』有效幫助我調整狀態」。

嚴格控管食安品質好安心 一天一包上班上課持續加滿元氣

作為專業運動員為避免影響表現，在日常飲食上需要嚴格把關，陳弈通十分信賴以嚴格控管品質聞名的桂格，因此放心選擇「桂格5X人蔘精華飲」，原料通過604項SGS農藥、重金屬檢驗，每批次廠前都通過安全檢驗與風味品評至少5道以上手續，桂格層層把關令陳弈通非常安心。品質有保障的「桂格5X人蔘精華飲」，不僅非常適合在運動訓練時需要高度專注和體力、精氣的陳弈通，對於許多學生黨、上班族來說也是每日必需品，天天喝幫助持續補氣，打好底氣，無論是上賽場、學習或職場都給大家充足元氣和好精神，稱霸最高殿堂、勝利在望！

*桂格5X人蔘濃縮精華飲，為桂格養氣人蔘滋補液之人蔘精華5倍濃縮