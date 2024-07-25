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台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客　向玄天上帝伸頭朝拜祈福

▲台南下營上帝廟凌晨3時來了神奇訪客，該龜向玄天上帝伸頭朝拜祈福，廟方留駐「神龜」1天，與各界結緣賜福，再將其送返埔堀仔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南下營上帝廟凌晨3時來了神奇訪客，該龜向玄天上帝伸頭朝拜祈福，廟方留駐「神龜」1天，與各界結緣賜福，再將其送返埔堀仔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風凱米來襲，全台籠罩強風強雨，台南下營上帝廟為災防避難收容處，24日停班停課，廟方人員按照平日營運，全員上班待命，惟25日凌晨4時開廟門後，竟然發現有1隻特別訪客「烏龜」，於大殿拜墊前駐留不去，並伸頭疑向玄天上帝朝拜祈福，令人稱奇！

台南下營上帝廟姜金利主委調閱監視錄影資料，發現該「烏龜」係於凌晨3時沿著廟埕拜亭的九龍堵爬上，再進入駐留。清晨空曠的廟區只見這隻烏龜，因而引起廟方注意，因烏龜頗有神性，廟方稱這隻之為「神龜」，並讓其留駐一天，希望有緣人能與「神龜」結緣乞龜福！

▲台南下營上帝廟凌晨3時來了神奇訪客，該龜向玄天上帝伸頭朝拜祈福，廟方留駐「神龜」1天，與各界結緣賜福，再將其送返埔堀仔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營上帝廟前一座武承恩公園，有一池水塘，地方都稱為「埔堀仔」，池內有許多台灣本土烏龜，可謂本土龜生態公園。24日颱風凱米來襲，風強雨驟路上行人稀少，由於下營上帝廟為台南市政府於下營區設置的災防避難收容處，因此需正常開放，一直到晚間才關廟門，25日清晨按照平日時間開啟廟門，工作人員並沒發現這神奇訪客，已經一步一腳印龜速慢慢爬進入大殿中港，向玄天上帝朝拜，至此烏龜的到訪才引起工作人員注意。

▲台南下營上帝廟凌晨3時來了神奇訪客，該龜向玄天上帝伸頭朝拜祈福，廟方留駐「神龜」1天，與各界結緣賜福，再將其送返埔堀仔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廟方說，該「神龜」入廟動線跟一般信眾一樣，從龍爿廟門進入，再依序爬行到中港朝拜玄天上帝、接著爬向龍虎爿小港朝拜註生娘娘、福德正神，行跡都由廟方工作人員拍攝，只有夜間如何爬行上廟的九龍堵上方的龍爿廟門口令人好奇？

▲台南下營上帝廟凌晨3時來了神奇訪客，該龜向玄天上帝伸頭朝拜祈福，廟方留駐「神龜」1天，與各界結緣賜福，再將其送返埔堀仔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姜金利主委調閱錄影存擋查證，發現「神龜」朝聖伸願的路線，令眾人嘖嘖稱奇，廟方決定留駐「神龜」一天，與各界結緣賜福，再將其送返埔堀仔，姜主委表示，「神龜」伸願祈福難得一見，期望藉由動物靈性呼籲大家一起祈願能避免一切災厄，祈求眾神護佑台灣平安！

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