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黃偉哲視察台南南區抽水站　肯定發揮功能盼助擺脫淹水之苦

▲台南市長黃偉哲上午於應變中心主持工作會議後，下午冒雨前往南區視察喜樹灣裡市地重劃停20抽水站工程，實地了解這次風災試運轉情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上午於應變中心主持工作會議後，下午冒雨前往南區視察喜樹灣裡市地重劃停20抽水站工程，實地了解這次風災試運轉情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市受到颱風凱米及外圍環流影響，25日仍有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，市長黃偉哲上午於應變中心主持工作會議後，下午冒雨前往南區視察喜樹灣裡市地重劃停20抽水站工程，實地了解這次風災試運轉情況。

由於南區於本次颱風期間未發生淹水，黃偉哲除肯定抽水站發揮功能，也指示相關單位密切觀察過去易淹水地區，希望能幫助居民徹底擺脫淹水之苦。

▲台南市長黃偉哲上午於應變中心主持工作會議後，下午冒雨前往南區視察喜樹灣裡市地重劃停20抽水站工程，實地了解這次風災試運轉情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今日中午接獲國家警報警示台南地區有短延時強降雨發生，隨即指示相關單位嚴陣以待，並前往視察接近完工的「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」，在水利局長邱忠川、南區區長蕭琇華陪同下觀察抽水站運轉及當地是否有積淹水情況。

水利局指出，該站在這次風災試運轉，抽出約兩萬噸的水，有效協助排除此區積水，因此目前南區並未發生積淹水。此外，轄內64座抽水站及492台大型移動式抽水機全力投入防颱，其中477台抽水機已預佈於易積淹水地區，而接近完工的「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」與「台南市永康區鹽洲抽水站新建工程」已有部分機組亦投入防汛應變，預計可增加33CMS的抽水量。

▲台南市長黃偉哲上午於應變中心主持工作會議後，下午冒雨前往南區視察喜樹灣裡市地重劃停20抽水站工程，實地了解這次風災試運轉情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局說明，24日至25日中午12時15分，共有安平、永康分洪等62座抽水站啟動抽水約1240萬噸，約4960座國際標準游泳池的水量，直逼一座白河水庫容量。另為降低積淹水風險，除啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池協助滯洪外，也提前將北安商60滯洪池及停20抽水站前池啟用協助滯洪。此外永康分洪道、港尾溝分洪道也發揮功效，加速排水，降低永康區王行里、蔦松里及三民里；仁德區保安工業區及嘉南藥理大學一帶淹水風險，尤其新化C幹線尚未完工，也提前開孔分流，已發揮初步功效，減緩新化區信義路積淹水。

▲台南市長黃偉哲上午於應變中心主持工作會議後，下午冒雨前往南區視察喜樹灣裡市地重劃停20抽水站工程，實地了解這次風災試運轉情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局籲請市民朋友，多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請民眾協助清除或通報市府協助處理，以加速排水。

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