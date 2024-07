手推車被淹沒！3攤商「涉水搶救」觸電亡　印度浦那暴雨4死1傷

▲印度浦那(Pune)暴雨成災,已經釀成4死1傷。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦(Maharastra)浦那(Pune)暴雨成災,已經釀成4死1傷。其中,3名小吃攤商發現他們停放在河畔的手推車被淹沒,卻在取回生財工具的時候,不幸觸電身亡。

《新德里電視台》等外媒報導,這起悲劇發生在25日凌晨,3名死者在迪肯金哈那(Deccan Gymkhana)穆塔河(Mutha)河畔販售歐姆蛋料理,由於水位上升,他們想把手推車移到安全之處,未料發生憾事。

警官斯瓦普納利(Swapnali Shinde)證實,「3人在碰到手推車後遭受致命電擊」,被緊急送至附近醫院後,於凌晨5時宣告不治。

此外,瑪瓦塔盧卡(Maval taluka)一座村莊發生土石流,巨大岩石滑落,造成1死1傷。

浦那豪雨成災,一些地方水位及腰,甚至有些橋樑被淹沒了。區長蘇哈斯(Suhas Diwase)下令所有觀光景點停止營運48小時,淹水地區封鎖道路,並且要求居民待在室內,非必要切勿出門。國家災害應對部隊(NDRF)也派出3個小組投入救援工作。

Modak-Sagar Lake, one of the 7 lakes supplying water to the entire Mumbai metropolitan area, started overflowing at around 10:40 AM today. Modak-Sagar Lake is the fourth lake to overflow this season. The full storage capacity of Modak-Sagar Lake is 12,892.5 crore liters… pic.twitter.com/56p8OWAX6D