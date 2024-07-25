手推車被淹沒！3攤商「涉水搶救」觸電亡　印度浦那暴雨4死1傷

▲印度浦那（Pune）暴雨成災，已經釀成4死1傷。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦（Maharastra）浦那（Pune）暴雨成災，已經釀成4死1傷。其中，3名小吃攤商發現他們停放在河畔的手推車被淹沒，卻在取回生財工具的時候，不幸觸電身亡。

《新德里電視台》等外媒報導，這起悲劇發生在25日凌晨，3名死者在迪肯金哈那（Deccan Gymkhana）穆塔河（Mutha）河畔販售歐姆蛋料理，由於水位上升，他們想把手推車移到安全之處，未料發生憾事。

警官斯瓦普納利（Swapnali Shinde）證實，「3人在碰到手推車後遭受致命電擊」，被緊急送至附近醫院後，於凌晨5時宣告不治。

此外，瑪瓦塔盧卡（Maval taluka）一座村莊發生土石流，巨大岩石滑落，造成1死1傷。

浦那豪雨成災，一些地方水位及腰，甚至有些橋樑被淹沒了。區長蘇哈斯（Suhas Diwase）下令所有觀光景點停止營運48小時，淹水地區封鎖道路，並且要求居民待在室內，非必要切勿出門。國家災害應對部隊（NDRF）也派出3個小組投入救援工作。

Modak-Sagar Lake, one of the 7 lakes supplying water to the entire Mumbai metropolitan area, started overflowing at around 10:40 AM today. Modak-Sagar Lake is the fourth lake to overflow this season. The full storage capacity of Modak-Sagar Lake is 12,892.5 crore liters… pic.twitter.com/56p8OWAX6D — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 25, 2024

與此同時，附近的孟買也發生豪雨災情，當地7座湖泊之中，有2座湖水已經氾濫，多地洪災，鐵路停駛。