一年薪水10K！河南開缺「文物保護員」超搶手　官方：已經招滿

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記者鄭思楠／綜合報導

河南開封有網友發文爆料稱，在順河回族區人民政府官網看到，順河回族區文化和旅遊局招聘文物保護員，在招聘信息第四條-簽訂聘用合同及聘用人員待遇，其中一項寫道，聘用人員薪酬2400元一年（約新台幣10210元），食宿自理。對此，該部門回應，沒寫錯，已經招滿。

▲大陸近年經濟下滑，年輕人找工作難。（示意圖／CFP）

據《經視直播》報導，招聘公告顯示，順河回族區文化和旅遊局本次計劃招聘20名文物保護員，工作職責為負責轄區文物保護單位安全管理工作。招聘條件其中有一項為從事文物工作的退休幹部、文物保護單位工作人員、退役軍人優先聘用。報名時間為7月16日至7月18日，目前報名已經截止。

該消息一出，也引起網友們的討論，「2400元（人民幣，下同）一年？」、「這一年2400元誰去啊」、「你確定招的是文物保護員？」也有網友稱，去現場面試過，確實是2400元一年，文旅還發了文件，這個文保員屬於兼職。

7月24日，開封市順河回族區文化和旅遊局一名工作人員表示，他們招的文物保護員年薪確實是2400元，沒有打錯，因為是兼職，不用坐班，「沒有寫錯，因為這是兼職，就是說一個月對你所分管的文保單位進行兩到三次的巡查，一個月需要占用你大概就兩三天的時間。」

工作人員表示，文物保護員主要是檢查類似故居、宅院等不可移動的文物，看看這些建築有沒有損壞，文物本身例如房體、柱子之類的有沒有裂紋，如果有，文物保護員要及時上報和做好登記等工作。

工作人員稱，文物檢查一個月不低於兩次，巡查時長一般是半天到一天的時間，一個月是200元，根據自己的時間來安排巡查的時間即可。經確定聘用的人員，上崗後簽訂勞動合約，首次聘用期為1年，合約期滿後，根據崗位變化情況及考核結果，擇優續聘。目前，20名文物保護員已經招聘完畢。