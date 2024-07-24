河南省長喊話富士康「堅定投資信心」　簽戰略合作協議

▲鄭州富士康。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南省長王凱22日代表河南省政府與富士康科技集團董事長劉揚偉在鄭州簽署戰略合作協議，省委書記樓陽生親自見證簽約儀式及合作協議簽署。王凱在致詞時提到，希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發，加快推動簽約項目早建設、早達效，在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

《河南發佈》公眾號報導稱，王凱還出席了23日在鄭州航空港區舉行的富士康新事業系列投資項目啓動暨新能源汽車試制中心開工儀式。

劉揚偉在儀式中先對河南官方支持富士康投資表達感謝，他表示，河南產業基礎良好、人才資源富集、開放優勢明顯、發展空間廣闊，富士康高度重視與河南的合作，將繼續扎根河南、深耕河南，在新技術新領域新賽道深化雙方合作，為現代化河南建設貢獻更多力量。

公開資訊顯示，富士康近年在河南持續佈局，其中，富士康新事業總部於2023年4月在鄭州揭牌。富士康方面稱，將持續深耕河南，加快實施「3+3」（電動車、數字健康、機器人及人工智能、半導體、新世代移動通訊）轉型發展戰略，將富士康新事業總部打造成為富士康全球創新和產業佈局的核心基地和重要標竿。

此外，富士康新事業發展集團有限公司於2023年6月成立，註冊資金10億元（人民幣，下同），將統籌規劃包括新能源汽車、電池等在內的新產業發展；2024年1月4日，河南富士康新能源汽車產業發展公司成立，註冊資金5億元，將進一步聚焦新能源汽車產業，加快項目推進實施。