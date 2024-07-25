凱米滯留「南部外海狂閃雷雨胞」　專家驚7不利條件全集合

▲南部外海一顆接一顆的雷雨胞，不斷冒著閃電訊號 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風今（25日）凌晨出海，目前逗留在台灣海峽，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，不到半天，高屏山區已經下800毫米的雨，看著南部外海一顆接一顆的雷雨胞，令人擔心。中央氣象署表示，颱風帶來旺盛西南風，水氣多，今天中南部有超大豪雨發生的機會。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，才不到半天，高屏山區已經下了800毫米的雨，加上昨天也超過1300毫米。颱風現在台灣海峽重整結構、近乎滯留，看著南部外海一顆接一顆的雷雨胞，不斷冒著閃電訊號，真的是非常、非常令人擔心。

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「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風外圍環流、西南氣流、海水倒灌、水庫滿水位、大潮、颱風龜速，加上高屏沿海本身就有許多低窪地區，最不樂見的條件全部集合發生了。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，今、明2天台中以南仍須留意颱風環流跟地形抬升產生的降雨。周五傍晚至周六偏南風至西南風，水氣增多，嘉義以南降雨多，周六至周日東南水氣增。

氣象署預報員劉宇其表示，颱風為台灣帶來旺盛西南風氣流，水氣移到台灣上空，中南部雨勢明顯，近山區有連續性大雨或豪雨，目前也觀測到颱風東西走向有對流發展，代表降雨旺盛，不斷強對流移入高屏陸地，因此時雨量超過100毫米。

劉宇其說，今天白天新竹以南降雨量非常大，中南部不排除發生超大豪雨，其他地方也局部性大雨出現，明天中南部仍有局部豪大雨發生。台灣仍在暴風圈影響之下，新竹以南留意劇烈風雨，中南部防範超大豪雨。