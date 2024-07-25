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快訊／財神來了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

▲▼ 。（圖／記者陳致平攝）

▲113年5、6月統一發票完整中獎號碼出爐！（製圖／社群中心）

社群中心／陳致平

發票小確幸來了！今年5-6月統一發票即將在本周四（25日）開出新一期獎號，千萬特別獎號碼是「86396830」，趕快拿出手中的發票來對獎，看看幸運兒是不是你。另外，上期統一發票還有17張百萬元以上大獎沒人領回，其中千萬元獎還有4張未領，其中有民眾在台中市忠明南路上台糖蜜鄰超市花26元買飲料就中大獎，由於領獎期限至9月5日截止，提醒中獎人把握時間領獎，不要和財神爺擦肩而過。

▲▼103年3、4月發票。（圖／記者蕭筠攝）

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▲113年3、4月還有4張千萬發票無人領！（示意圖／記者蕭筠攝）

財政部指出，上期（3-4月）統一發票有17張未領獎，其中有7張消費金額在百元之內。4張未領的千萬元大獎中有3張消費金額不到百元，包含Uber Eats開出34元發票、台中市西區忠明南路上的台糖「蜜鄰便利超市」開出26元運動飲料發票、雲林縣口湖鄉中正路上的中油開出1224元發票、高雄市楠梓區右昌街上統一超商開出51元發票。

財政部提醒，民眾「花小錢中大獎」非常幸運，但也很可能因為消費金額偏低忘了要兌獎，要是錯過領獎期限相當可惜，千萬別讓財神爺跑掉了。

1000萬「44140251」：未領4張

1、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats
外送費，34元

2、台中市西區忠明南路20、22號1樓｜蜜鄰便利超市
飲品，26元

3、雲林縣口湖鄉中正路1段99號｜中油CPC
汽油等，1,224元

4、高雄市楠梓區右昌街148號1樓｜7-ELEVEN
飲品，51元

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲有民眾花34元叫Uber Eats就中千萬大獎，財政部提醒領獎期限至9月5日。（示意圖／記者林敬旻攝）

200萬「14715309」：5張

1、台北市信義區菸廠路88號12樓|台灣大哥大
電信費，599元

2、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
物品等，115元

3、台北市中山區濱江街136號｜台灣大車隊
物品等，1,178元

4、宜蘭縣冬山鄉冬山路1段837號1樓｜全聯福利中心
食品等，641元

5、嘉義市西區文化路87號1樓｜萊爾富Hi-Life
菸品，85元

100萬：8張

1、台北市信義區｜App Store
訂閱費，60元

2、台北市信義區｜App Store
應用程式，100元

3、台北市大安區安和路1段86號｜7-ELEVEN
食品等，252元

4、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
物品，384元

5、台北市中正區｜Xsolla
電玩遊戲，990元

6、台北市內湖區瑞光路468號5樓｜遠傳電信
電信費，1,233元

7、桃園市龜山區復興街7號｜桃園長庚轉運站
停車費，40元

8、台南市新化區民族街36號1樓｜大叔團購網
物品等，140元

ET快訊
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