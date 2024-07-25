護國神山係金欸！　CNN：凱米「像乒乓球一樣」被彈出台灣

▲凱米與護國交手後颱風眼消失。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者葉睿涵／編譯

今年第3號颱風「凱米」（Gaemi）25日凌晨登陸台灣，不久後減弱為中度颱風，並在凌晨4時20分從桃園新屋出海。CNN氣象主播范丹姆（Derek Van Dam）分析颱風衛星影像，形容颱風像顆乒乓球一樣，受中央山脈阻擋後，被改變路徑、彈離台灣。

在CNN最新的氣象新聞中，范丹姆表示，凱米過去6小時的變化十分迅速。從雷達回波圖可見，凱米原本正朝著西北方向移動，不料隨後又轉彎沿著東部海岸線往南，嚴重侵襲東部海岸線。之後，凱米又離開海岸線打轉，再以逆時鐘方向朝陸地前進登陸。

范丹姆形容，衛星影像中的凱米颱風「就像乒乓球一樣在台灣被彈來彈去」，彷彿這個島正在努力地將颱風引開，而這幅神奇的景象在過去6年來已發生過很多次，這一切都要歸功於台灣中部的「護國神山」中央山脈。

范丹姆指出，台灣海拔高達1.2萬英尺的中央山脈，就像個天然屏障一樣，在颱風襲擊台灣的時候，讓颱風改變路徑（track deflection），延遲或讓颱風不直接襲擊台灣島的西半邊，「它的作用跟在河裡放一塊石頭一樣，可以讓水被轉移到物體周圍」。

事實上，中央山脈過去確實已為台灣擋下多次的颱風，還因為其高聳的山脈能有效破壞颱風結構、減弱颱風強度，而被不少網友稱為「斬颱刀」。