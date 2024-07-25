排好特休「正好放颱風假」能臨時不請？　律師給答案

▲原PO早早排了特休。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人早早就排定特休，日前就有網友發文表示，她在24日、25日排了特休，但因為剛好放颱風假，所以她就想知道，如果特休當天剛好放了颱風假要怎麼處理？貼文曝光後，引發討論，過去也有律師說明過。

女網友在Dcard上，以「特休剛好遇到放颱風假」為標題發文，提到她本來就打算24日、25日請特休，但因為颱風來了，所以她就詢問主管，特休能不能取消？

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然而主管卻告訴原PO，既然已知24日可能會放颱風假，那就不能取消特休，至於25日則可以取消。原PO對此感到不解，為什麼她已經提前詢問還是不能取消特休？這樣是合理的嗎？她也補充，公司遇到颱風假時會支薪，所以她才覺得不太公平。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你還想繼續在這間公司待的話，就算了吧，不然搞到很難看」、「勞工本來就享有特休排定權」、「我們公司是有薪假，之前也有請特休遇到颱風假的經驗，當時我們老闆有把我的特休還我」、「我們請特休遇到颱風，會直接歸還假。公司颱風都支薪了，竟然還在乎這個假」、「我也是這樣狀況，但是只能自己吞」。

據《104職場力》報導，蘇宏文律師指出，勞工確實可以自己排定特休，除非雇主有企業經營上的急迫需求，可以與勞工協商，否則應尊重勞工安排。但如果勞工已經排定特休卻遇到颱風假，可以取消嗎？蘇宏文直言，這部分無明文規定，基本上是由勞資雙方自行協商，或依照工作規則、相關辦法而定。