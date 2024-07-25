凱米「翻越雪山山脈」！　中南部重頭戲今天才開始

▲凱米翻越雪山山脈。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」）



記者張靖榕／綜合外導

3號強颱「凱米」（Gaemi）今 （ 25日）午夜0時於南澳登陸，凌晨3時許已進入翻越雪山山脈階段，中南部山區雨量劇增當中，接下來挾帶上來的整個西南氣流強風軸，中南部民眾需嚴加戒備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」凌晨3時24分在臉書發布貼文，指出凱米颱風正在翻越雪山山脈，當時中心已疑似在桃竹一帶，與此同時，中南部山區雨量正在快速累積當中。文中也分享「雨量龐大、致災風險極高」的區域，提醒中南部朋友務必嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新颱風警報單，凱米目前強度為中度颱風，中心已經出海，清晨4中心位置於新竹方10公里處，以每小時9轉15公里速度，向西北西轉西北進行。

資料時間：2024.07.25 03:00

過去３小時累積雨量：

嘉義縣石磐龍２４０.５毫米

嘉義縣奮起湖２３４.０毫米

嘉義縣阿里山１９７.５毫米

嘉義縣太和村１９３.５毫米

臺中市稍來 １８８.０毫米

屏東縣大漢山１８６.０毫米



過去１小時累積雨量：

南投縣西巒 ８３.０毫米

南投縣集集 ８１.０毫米

南投人和國小 ８０.５毫米

南投縣樟湖 ８０.５毫米

屏東國三N425K７９.５毫米

南投縣日月潭 ７８.５毫米

▲凱米颱風中心已出海。（圖／中央氣象署）



「觀氣象觀天氣」午夜也發布貼文，提醒中南部當前雨勢「還不是最大」，等到凱米翻過山之後，將把整個西南氣流強風軸被帶上來，接下來才是「重頭戲」。