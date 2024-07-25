嘉義市呼籲民眾「居家血壓722」　守護心血管健康

▲▼ 嘉市衛生局提醒量血壓722原則 。（圖／嘉義市衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局發表「居家血壓722主題舞蹈」，日前由廖育瑋局長與社區民眾、學生一起跳提醒18歲以上民眾一年至少量一次血壓及居家量血壓722的原則，守護心血管健康。「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。

廖育瑋局長說，根據國民健康署106-109年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，其中自知率為67.9%，仍有三成民眾不知道有高血壓。又依據112年衛生福利部國人死因統計資料顯示，國人因高血壓導致心血管疾病死亡，如心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因為第2位、第4位及第7位，且高血壓性疾病之死亡率及排行呈現上升趨勢。

廖育瑋局長說明，依據社團法人台灣高血壓學會及中華民國心臟學會最新「2022台灣高血壓指引」，已下修高血壓的標準為收縮壓130mmHg及舒張壓80mmHg。為了避免民眾在醫院面對穿著白袍的醫師，不自覺地量出比較高的血壓(白袍現象)，或者在醫院量測的血壓正常，回到家中量測血壓卻超過正常值(隱匿型高血壓)。

國際建議18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，定期且長期監測血壓值，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。健康的成人若7天血壓平均超過120/80 mmHg，建議要積極進行飲食、運動和生活作息調整，持續觀察722血壓值，若仍未改善，可以再進一步諮詢醫療人員。

衛生局提醒，量血壓要注意「三個重要(手臂、袖子、壓脈帶」、「兩個不要(不要說話、不要移動)」及「居家家量血壓722原則」：量血壓前30分鐘勿進食、抽菸、喝酒、咖啡及茶，也勿沐浴及運動。先上厠所勿憋尿。坐在有靠背的椅子上，雙腳自然著地，靜坐休息五分鐘不說話。手臂放置與心臟同高平坦桌面。準備紀錄的紙筆。穿輕薄衣服勿捲袖子。壓脈帶綁在肘關節上兩指幅的高度的地方，鬆緊程度約可伸入2隻指頭。測量中勿說話、勿移動手臂。2次測量間隔1分鐘，紀錄2次的血壓及平均值。回診時攜帶血壓紀錄與醫師討論。家中的血壓機務必定期檢查校正，以確保數值準確。建議可網路連結觀看「聰明量血壓 保護心健康」影片：https://reurl.cc/KeVDje。

如長期沒控制好高血壓，會提高罹患心血管疾病及相關疾病的風險，像是腦中風、心臟衰竭、視網膜病變、影響視力、腎功能異常，甚至需要洗腎的程度等。為了遠離高血壓及降低相關慢性疾病發生的風險，除了定期血壓測量外，應保持良好的生活型態，日常生活要注意飲食均衡、維持規律運動、戒菸酒，維持血壓的穩定。歡迎上網觀看嘉義市衛生局「居家血壓722」影片：https://reurl.cc/aqpvxX。