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藝群醫美集團第16家診所前進台灣南端　鳳山診所開幕患者擠爆

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，緊鄰高雄鳳山五甲自強夜市，藝群醫美集團準備開始進入二線城市拓展連鎖分院，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往藝群鳳山診所主持開幕活動。

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫學美容集團繼續擴展，成功布局台灣六都直轄市之後，馬上往台灣南端擴展，為南台灣的民眾帶來更便利的醫學美容服務。

雖然凱米颱風直撲台灣，高雄患者的熱情依然不減，藝群醫美集團決定持續進行藝群鳳山診所的開幕活動，眾多患者擠爆診所，醫師陪伴患者一起度過颱風假。王正坤醫師於長榮大學企管博士班授課品牌管理，指導博士生如何打造品牌，當企業成為知名品牌時，品牌會擁有許多顧客，這些顧客不會受到颱風影響，這就是品牌魅力的展現。

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，連鎖企業的經營績效與分院地點分布息息相關，以整個台灣版圖來考量，台灣六都直轄市是人口最多的地區，六都都是各大連鎖企業的兵家必爭之地。藝群醫美集團擁有16家藝群醫美診所位於6都直轄市，大部分沿著高鐵沿線開設，讓高鐵把醫學美容服務送達台灣各地，藝群分院分布在台北市4家，新北市2家，桃園市1家，台中市2家，台南市4家，高雄市3家。第16家以後的分院診所會開始靠近二線城市，準備逐步進入二線城市發展。

此次開幕的藝群鳳山診所位在鳳山區自強二路，緊鄰高雄鳳山五甲自強夜市，有眾多的人潮。依據地理位置與交通，屏東地區民眾進入高雄鳳山的交通動線非常便利，因此藝群鳳山診所可以服務更多南台灣的民眾，包含高雄市民、原高雄縣民、屏東縣民等，對於南台灣的醫學美容便利性有很大的加分效果。

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所。

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，醫美診所必須重視專業的醫療團隊、現代化的儀器設備、高品質與安全的治療，讓每位患者都能在舒適、安全的環境中享受到最先進的美容技術，並實現自信和美麗。藝群鳳山診所的開幕，將進一步豐富南部地區的醫學美容選擇，不僅是集團南進策略的重要一步，也體現了對於南高雄、鳳山與屏東民眾醫美需求的重視。

▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲藝群醫美集團第16家分院藝群鳳山診所，24日在高雄鳳山五甲地區開幕，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師親自主持開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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