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機場跑道驚魂！南韓金浦「兩班機險相撞」　塔台錯誤指令機長急煞

▲▼大韓航空。（圖／達志影像／newscom）

▲大韓航空班機準備越過跑道，差點擦撞加速起飛的釜山航空班機。（示意圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾金浦機場日前差點發生2架客機相撞的事故！提供全球飛機航程追蹤服務的網站「Flightradar24」顯示，釜山航空一架班機正準備從跑道起飛，當正值加速全力衝刺時，恰巧一架剛降落的大韓航空班機準備越過滑行道等待位置標線，此時塔台才臨時指示要求停止，最後免於飛機追撞事故發生。

大韓航空聲稱，機組人員聽到塔台指示「越過」（CROSS），才會準備越過；但金浦機場的上級機關南韓國土交通部卻表示，機場塔台人員從未做出類似指令。

根據韓媒《東亞日報》，首爾金浦國際機場本月19日晚間8時（台灣時間晚間7時）差點發生2架客機追撞事故，當時一架從濟州島起飛、降落金浦機場的大韓航空KE1118準備進入停機坪，當該架班機滑行至滑行道（32R）、並準備越過等待位置標線時，恰巧釜山航空BX8027正從跑道（32L）加速起飛，此時塔台緊急指示大韓航空班機「停止」（HOLD SHORT）。

Flightradar24記錄了2架班機差點相撞的驚險瞬間，隨後該段影像透過推特發文在網路社群擴散，「（大韓航空）穿越跑道事件，差點釀成重大人員傷亡」。

大韓航空對此解釋，「該架航班雖然確實越過滑行道等待位置標線，但從未越過跑道。班機越過距離跑道70多公尺處的等待位置標線後停了下來。不過，本公司已經確認機組人員和機場塔台人員存在著溝通上的問題。」

報導指出，大韓航空以及負責調查此事件的國土交通部各說各話。

▲▼金浦機場19日晚間，大韓航空和釜山航空班機差點發生相撞事故。（圖／翻攝自Flightradar24）

▲金浦機場19日晚間，大韓航空和釜山航空班機差點發生相撞事故。（圖／翻攝自Flightradar24）

綜合雙方說法，大韓航空班機接獲塔台指令「CROSS RWY 32R」（越過32R跑道），在機組人員複誦後才準備越過跑道，此時釜山航空班機為了起飛全力加速，眼見即將發生事故，塔台才急著指令大韓航空「HOLD SHORT RWY」（在32R跑道前停下來），因此大韓航空在進入跑道前立刻停下，至於釜山航空機長見到跑道出現大韓航空的班機後決定提早升空，才免於衝撞事故。

某廉價航空機長解釋，「一般而言，若跑道上出現即將起飛的班機，則降落後準備進入停機坪的班機會從塔台接獲『HOLD SHORT』（停下）指令，等到另架班機完成起飛後，塔台才會指示等候進入停機坪的班機『CROSS』（越過）跑道；然而，此次事故卻發生完全相反的狀況，塔台先指令『越過』、接著才指令『停下』。」

廉航機長表示，「若該航班機長晚點停下來（而導致事故發生），則塔台的錯誤指令也將成為導致事故發生的原因之一。」

目前該起事件的爭議為，塔台是否先指示大韓航空班機從滑行道「越過」跑道。國土交通部20日在聲明指出，「大韓航空班機確實越過連接抵達時跑道、起飛時跑道的滑行道等候位置標線，因此塔台才指示該航班『立刻停下』。」

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