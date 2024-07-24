　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／凱米瞪眼繞台「加速登陸」　氣象署再發強風告警

記者許力方／台北報導

3號強颱「凱米」（Gaemi）今天（24日）靠近台灣過程中，路徑一度擺盪南偏下墜，於花蓮沿海原地打轉了一圈，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時凱米強度略為減弱，目前中心於花蓮東北東方近海，未來有略為加速朝宜蘭及花蓮交界附近移動的趨勢，今晚至明 （25日）凌晨宜蘭及花蓮地區受到颱風近中心強風豪雨影響，深夜11時並針對宜花發布颱風「強風告警」，估計持續至凌晨1時15分，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。

氣象署已經針對全台22縣市發布豪雨特報，尤其宜蘭、花蓮、新竹以南山區及嘉義至屏東地區有局部超大豪雨，新北、桃園、台東山區及宜蘭、南投、苗栗至雲林地區有局部大豪雨發生的機率。

根據氣象署統計，23日0時至24日晚間10時累積雨量最大位在宜蘭縣太平山1021.0毫米，花蓮縣和平林道648.0毫米，台中市審馬陣616.0毫米，新竹縣西丘斯山521.5毫米，屏東縣新瑪家461.0毫米，新北市福山植物園430.5毫米，嘉義縣阿里山384.0毫米，桃園市巴陵377.5毫米，高雄市多納林道348.0毫米，台北市茶製場323.0毫米，南投縣望鄉323.0毫米，台南市關山322.0毫米，雲林縣草嶺280.0毫米，苗栗縣泰安253.5毫米，台東縣向陽241.0毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出現較大陣風區域如下：花蓮14級，蘭嶼、蘇澳13級，彭佳嶼12級，宜蘭11級，基隆、新屋、東吉島、恆春10級。

▲▼凱米颱風。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
LIVE／凱米瞪眼繞台「加速登陸」　氣象署最新說明
花蓮女兒牆重砸1死1重傷！目擊者聽「砰一聲」衝救人：很多血
陳耀訓拒改單！颱風天引發民眾怒火　消保官回應了
凱米襲花蓮！東大門夜市慘成廢墟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／凱米瞪眼繞台「加速登陸」　氣象署再發強風告警

花蓮計程車頂逆風暴雨載客　停下瞬間「被吹倒退」影片曝光

快訊／新竹巨城颱風天「正常營業」　在地人：員工都辛苦了

破壞性強風告警！凱米「迴轉一圈」將宜花登陸　降驚人超大豪雨

凱米強襲「台南累積3萬戶停電」　剩5區3701戶台電搶修中

155公厘加農砲打擊假想船團　馬防部演練航道封鎖實彈射擊

凱米「交通異動懶人包」！雙鐵明15時前停駛　國內外班機取消449架

快訊／土石流淹軌道！台鐵明下午3時前全線停駛

凱米襲花蓮！強風吹翻招牌重砸馬路　東大門夜市慘成廢墟

孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

台中放颱風假91人上山下海　盧秀燕籲市民「別白目」要警直接開罰

LIVE／凱米瞪眼繞台「加速登陸」　氣象署再發強風告警

花蓮計程車頂逆風暴雨載客　停下瞬間「被吹倒退」影片曝光

快訊／新竹巨城颱風天「正常營業」　在地人：員工都辛苦了

破壞性強風告警！凱米「迴轉一圈」將宜花登陸　降驚人超大豪雨

凱米強襲「台南累積3萬戶停電」　剩5區3701戶台電搶修中

155公厘加農砲打擊假想船團　馬防部演練航道封鎖實彈射擊

凱米「交通異動懶人包」！雙鐵明15時前停駛　國內外班機取消449架

快訊／土石流淹軌道！台鐵明下午3時前全線停駛

凱米襲花蓮！強風吹翻招牌重砸馬路　東大門夜市慘成廢墟

孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

凱米強風狂吹　風力發電「破220萬瓩」相當於核三發電量

凱米颱風強襲　台灣已2死！201人傷

為奧運暖身！　謝淑薇曹家宜闖進布拉格女網賽4強

颱風天超商優惠懶人包！泡麵民生品「買1送1」　微波小吃2件更省

【持續更新】強颱凱米來襲　37間百貨7／25延後營業總整理

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

相關新聞

花蓮女兒牆重砸1死1重傷！目擊者嚇壞還原現場

花蓮女兒牆重砸1死1重傷！目擊者嚇壞還原現場

花蓮縣花蓮市24日發生女兒牆倒塌意外，導致母子一死一重傷，也嚇壞了在場的目擊者。事件發生以後，包括大樓住戶、超商店員在內，共有6人前往幫忙，不過45歲女乘客被救出時已無呼吸心跳，現場畫面相當驚悚。

高雄漢神上午不開　夢時代義享明宣布

高雄漢神上午不開　夢時代義享明宣布

即／南投信義鄉東埔村投95線雙向封閉

即／南投信義鄉東埔村投95線雙向封閉

苗栗大樹幹斷壓車　女街友一度受困

苗栗大樹幹斷壓車　女街友一度受困

台南累積3萬戶停電　剩5區3701戶台電搶修中

台南累積3萬戶停電　剩5區3701戶台電搶修中

關鍵字：

氣象氣象雲凱米颱風颱風海上警報颱風假陸上警報陸警停班停課

讀者迴響

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面