LIVE／凱米瞪眼繞台「加速登陸」　氣象署再發強風告警

記者許力方／台北報導

3號強颱「凱米」（Gaemi）今天（24日）靠近台灣過程中，路徑一度擺盪南偏下墜，於花蓮沿海原地打轉了一圈，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時凱米強度略為減弱，目前中心於花蓮東北東方近海，未來有略為加速朝宜蘭及花蓮交界附近移動的趨勢，今晚至明 （25日）凌晨宜蘭及花蓮地區受到颱風近中心強風豪雨影響，深夜11時並針對宜花發布颱風「強風告警」，估計持續至凌晨1時15分，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。

氣象署已經針對全台22縣市發布豪雨特報，尤其宜蘭、花蓮、新竹以南山區及嘉義至屏東地區有局部超大豪雨，新北、桃園、台東山區及宜蘭、南投、苗栗至雲林地區有局部大豪雨發生的機率。

根據氣象署統計，23日0時至24日晚間10時累積雨量最大位在宜蘭縣太平山1021.0毫米，花蓮縣和平林道648.0毫米，台中市審馬陣616.0毫米，新竹縣西丘斯山521.5毫米，屏東縣新瑪家461.0毫米，新北市福山植物園430.5毫米，嘉義縣阿里山384.0毫米，桃園市巴陵377.5毫米，高雄市多納林道348.0毫米，台北市茶製場323.0毫米，南投縣望鄉323.0毫米，台南市關山322.0毫米，雲林縣草嶺280.0毫米，苗栗縣泰安253.5毫米，台東縣向陽241.0毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出現較大陣風區域如下：花蓮14級，蘭嶼、蘇澳13級，彭佳嶼12級，宜蘭11級，基隆、新屋、東吉島、恆春10級。