湧人潮！台中各家百貨正常營業　新光三越車陣塞爆等入館

▲強颱凱米威力不容小覷，但意外獲得的颱風假期也讓民眾寧可冒風雨出門搶看強檔電影。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、白珈陽、游瓊華／台中報導

強颱凱米威力不容小覷，但台中市區各大百貨仍正常營業，上午台中市區雨勢不大。百貨龍頭新光三越一早就湧現排隊車潮，等著入館。另外記者實際觀察東區人氣商場LaLaport以及中友百貨，也有不少民眾上門逛街、採買，美食街吃飯人潮也不少；電影院也有不少民眾，今天恰巧是英雄電影《死侍與金鋼狼》上映，不少影迷入戲院準備買票進場。

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▲新光三越旁停車場機車被強風吹倒。（圖／記者白珈陽攝）



今天包括廣三SOGO百貨、中友百貨、三井LaLaport、新光三越、大遠百以及麗寶Outlet Mall等都正常營業，但麗寶天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，皆暫停營運，休園一日。台中今早雨勢不大，但瞬間風勢驚人，新光三越一旁公有停車場機車被強風吹倒好幾台。

▲強颱凱米威力不容小覷，但意外獲得的颱風假期也讓民眾寧可冒風雨出門搶看強檔電影。（圖／記者許權毅攝）

三井LaLaport上午陸陸續續湧入近2000人次消費者，當中不少家庭客，許多爸媽帶著小朋友到百貨躲雨，也順便解決午餐需求。

秀泰影城館前店的兩座停車場也都早早滿位，住在附近民眾透露，已先預購搶看今天首映的《死侍與金鋼狼》，現場人潮不算多，餐廳大約都有5成滿。

至於鄰近的中友百貨，民眾透露，覺得早上風雨也還好，且人就在附近，加上百貨公司也要賺錢，所以來逛逛；另一位消費者說家住太平，加上公車方便，就與朋友約好逛街。

▲中友百貨一早還沒開館營業，就有不少消費者等候準備入館。（圖／記者許權毅攝）

▲大遠百地下2樓有大批民眾排隊等著吃鼎泰豐。（圖／記者白珈陽攝）