　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

湧人潮！台中各家百貨正常營業　新光三越車陣塞爆等入館

▲新光三越車陣塞爆等入館。（圖／民眾提供）

▲強颱凱米威力不容小覷，但意外獲得的颱風假期也讓民眾寧可冒風雨出門搶看強檔電影。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、白珈陽、游瓊華／台中報導

強颱凱米威力不容小覷，但台中市區各大百貨仍正常營業，上午台中市區雨勢不大。百貨龍頭新光三越一早就湧現排隊車潮，等著入館。另外記者實際觀察東區人氣商場LaLaport以及中友百貨，也有不少民眾上門逛街、採買，美食街吃飯人潮也不少；電影院也有不少民眾，今天恰巧是英雄電影《死侍與金鋼狼》上映，不少影迷入戲院準備買票進場。

▲新光三越旁停車場機車被強風吹倒。（圖／記者白珈陽攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新光三越旁停車場機車被強風吹倒。（圖／記者白珈陽攝）

今天包括廣三SOGO百貨、中友百貨、三井LaLaport、新光三越、大遠百以及麗寶Outlet Mall等都正常營業，但麗寶天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，皆暫停營運，休園一日。台中今早雨勢不大，但瞬間風勢驚人，新光三越一旁公有停車場機車被強風吹倒好幾台。

▲颱風天看電影,秀泰,死侍金鋼狼（圖／記者許權毅攝）

▲強颱凱米威力不容小覷，但意外獲得的颱風假期也讓民眾寧可冒風雨出門搶看強檔電影。（圖／記者許權毅攝）

三井LaLaport上午陸陸續續湧入近2000人次消費者，當中不少家庭客，許多爸媽帶著小朋友到百貨躲雨，也順便解決午餐需求。

秀泰影城館前店的兩座停車場也都早早滿位，住在附近民眾透露，已先預購搶看今天首映的《死侍與金鋼狼》，現場人潮不算多，餐廳大約都有5成滿。

至於鄰近的中友百貨，民眾透露，覺得早上風雨也還好，且人就在附近，加上百貨公司也要賺錢，所以來逛逛；另一位消費者說家住太平，加上公車方便，就與朋友約好逛街。

▲凱米,颱風,街頭,下雨。（圖／記者許權毅攝）

▲中友百貨一早還沒開館營業，就有不少消費者等候準備入館。（圖／記者許權毅攝）

▲大遠百鼎泰豐人潮。（圖／記者白珈陽攝）

▲大遠百地下2樓有大批民眾排隊等著吃鼎泰豐。（圖／記者白珈陽攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄漢神、新光左營店緊急宣布　只營業到16:30
台中百貨公司湧人潮！　新光三越車陣塞爆
小S女兒Lily遭陸網出征！　廣告大動作下架
快訊／凱米吹倒高雄路樹！　女騎士遭重壓無生命跡象
「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？　36歲當經理現況曝
凱米風速圖「驚人1景象」　他喊別高興太早！
台茂「超巨人龍車陣」曝！　在地人：對面好市多不遑多讓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」　千網朝聖

凱米掀搶購潮！千人湧入桃園南崁好市多　食材神速被清空

快訊／風雨狂襲！高雄漢神2館、新光左營店緊急宣布...營業至16:30

凱米已到家門口！季風低壓罕見轉強颱　專家：3地風雨將增強

湧人潮！台中各家百貨正常營業　新光三越車陣塞爆等入館

強颱凱米來襲！鹿港、王功漁港空蕩蕩　線西塭仔漁港買氣旺

快訊／強颱凱米來襲！金廈泉小三通今、明2天全面停航

13縣市882條溪流「土石流黃色警戒」　38處注意大規模崩塌

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」　千網朝聖

凱米掀搶購潮！千人湧入桃園南崁好市多　食材神速被清空

快訊／風雨狂襲！高雄漢神2館、新光左營店緊急宣布...營業至16:30

凱米已到家門口！季風低壓罕見轉強颱　專家：3地風雨將增強

湧人潮！台中各家百貨正常營業　新光三越車陣塞爆等入館

強颱凱米來襲！鹿港、王功漁港空蕩蕩　線西塭仔漁港買氣旺

快訊／強颱凱米來襲！金廈泉小三通今、明2天全面停航

13縣市882條溪流「土石流黃色警戒」　38處注意大規模崩塌

拖吊車閃黃燈沒減速！女騎士遭撞殘「24hrs躺床」　駕駛下場曝光

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

曾唱紅1.4億神曲　女歌手離婚老公落跑「放她獨扛千萬債務」債主追上門

陸生赴台攻讀碩博士174人創新低　國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

台鋼網羅郭阜林「火力更堅強」　領隊說明選穿59號原因

雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」　千網朝聖

凱米掀搶購潮！千人湧入桃園南崁好市多　食材神速被清空

桃園龜山大榕樹被吹倒　轎車慘遭壓毀！女騎士頂不住強風摔車

生活熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

快訊／凱米增強變「強烈颱風」　預估深夜登陸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

快訊／05:36規模4.9地震　14縣市有感

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

「為何不挑中午」宣布颱風假！全場怒：比不放...被罵更慘

更多熱門

相關新聞

即／金門小三通泉州、廈門線25日全面停駛

即／金門小三通泉州、廈門線25日全面停駛

強颱凱米颱風來勢洶洶，今（24）日小三通客運(金門-五通-石井)宣佈停航，金門往返廈門、泉州航線全天候停航。稍早金門縣港務處公告，明（25日）金門往返廈門、泉州航線也全天候停航，26日航班將視颱風動態另行公告。港務處呼籲旅客搭船前，預先向船公司確認航班，如有疑問請洽詢金門縣港務處(082-324280)。

凱米颱風來襲又逢大潮台南安平運河水位滿溢店家淹水

凱米颱風來襲又逢大潮台南安平運河水位滿溢店家淹水

凱米風雨漸強開車要知道這8件事

凱米風雨漸強開車要知道這8件事

盧訪美5小時急折返　蔣讚「媽媽市長」

盧訪美5小時急折返　蔣讚「媽媽市長」

凱米雨量驚人！台鐵增14處監視器　李孟諺：已沒有死角

凱米雨量驚人！台鐵增14處監視器　李孟諺：已沒有死角

關鍵字：

凱米強颱百貨台中

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面