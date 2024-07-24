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凱米撲台！漢神、夢時代沒放颱風假　高雄百貨影城營業時間一次看

▲遠東SOGO高雄店。（圖／記者許宥孺攝）

▲SOGO高雄店遇颱風天都霸氣休館，被網友喻為「良心百貨」。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風撲台，全台除連江縣外全部停班課，而遠東SOGO率先開第一槍，宣布除了台中廣三SOGO外，包括高雄在內的全台分店今(24日)休館一天，被譽為「良心百貨」。南霸天漢神2館、夢時代、大立、義享時尚廣場則在今早陸續宣布正常營業，不過強調將視天氣狀況調整。影城部分，in89駁二電影院今日暫停營業，威秀、秀泰、國賓、大立in89則各有調整營業時間。

凱米颱風持續增強，根據氣象署預報，今明颱風影響最為劇烈，下午各縣市風力恐達10至11級，台中以南山區則要留意「超大豪雨」。SOGO高雄店近兩年遇上颱風，都會主動宣布休館，被網友譽為「良心百貨」、「百貨之光」、「值得尊敬」，也讓其他百貨櫃哥、櫃姐好生羨慕，紛紛祈禱集氣百貨業也能放颱風假。

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▲▼漢神巨蛋百貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲南霸天漢神百貨、漢神巨蛋今日7點公布仍正常營業。（圖／記者吳世龍攝）

由於昨晚高雄風雨情勢並不明朗，百貨業者仍無法確定營業狀況，南霸天漢神百貨、漢神巨蛋今早7點宣布正常營業，夢時代、大立百貨、義享時尚廣場也跟進正常營業，新光三越左營店、新光三越三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙、義大世界購物廣場、高雄大遠百、MLD台鋁生活商場、岡山樂購廣場也都正常營業。

以往颱風天會有民眾衝電影院看電影，不過值得關注的是，高雄大遠百威秀影城將於今天晚間8點起暫停營業，今日場次線上退票免收手續費，已取票者則可持票根於7日內辦理退票。

SKM Park Outlets 高雄草衙國賓影城宣布最後售票時間為下午3點50分，若已預購今晚4點後的電影場次，可於恢復營業時間後，持電影票至購票地點更換其他場次。義大國賓影城最後售票時間為下午4點，營業至今晚6點。

▲▼秀泰影城,夢時代秀泰影城,電影院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄秀泰影城正常營業。（圖／記者許宥孺攝）

岡山秀泰影城、夢時代秀泰影城正常營業，不過將視風雨狀況評估進行調整；台鋁影城配合商場正常營業。大立in89豪華影城早場正常營業，下午將視風雨大小調整晚上營業狀況；in89駁二電影院今日則暫停營業，已購票者可全額退票。

▲▼大立in89豪華影城復業首日清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大立in89豪華影城正常營業，不過in89駁二電影院今日則暫停營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

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