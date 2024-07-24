凱米強颱逼近中！專家示警：今晚若滯留打轉「恐拉長風雨時程」　

▲凱米強颱若今晚滯留或打轉不規則運動，可能拉長風雨時程。（圖／取自天氣風險公司臉書）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風增強為強烈颱風，天氣風險公司指出，凱米強颱預計今(24日)深夜到明晨登陸，宜蘭到北花蓮都可能是登陸範圍，要留意今晚是否出現滯留或打轉不規則運動，可能會拉長風雨時程，今越晚雨越大，北部、宜蘭、北花蓮、桃竹苗首當其衝，中南部入夜風雨轉強，豪大雨持續一整天。

天氣風險公司在臉書上表示，氣象署在上午11時30分將凱米颱風強度提升至強烈颱風，而且在接近的過程還有再稍增強的機會。

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天氣風險公司指出，凱米颱風預計將在今天深夜到明天凌晨登陸，從宜蘭到北花蓮都是可能的登陸範圍。今天晚間要關注颱風是否出現滯留、甚至打轉的不規則運動，有可能會拉長風雨的影響時程。

由於今明兩天將是風雨影響最劇烈時刻，天氣風險公司提醒，今天各地「越晚風雨越大」，北部、宜蘭、北花蓮、桃竹苗首當其衝，嚴防劇烈風雨。中南部在今天入夜後風雨明顯轉強，豪大雨會持續明天一整天，趁現在還有一點空檔，再檢視一次各項防災準備工作。

凱米颱風升格為強烈颱風，中央氣象署預估，深夜颱風中心從宜蘭或花蓮登陸，今晚到明天清晨將是影響台灣最劇烈時候，明天西半部降雨更加明顯。