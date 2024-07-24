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ICU醫認命上班「颱風假無感」搭計程車聽1句話笑了！同行狂+1

▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫療人員沒有颱風假。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風襲台，今（24）日全台除了金門外都放颱風假，不過仍有民眾要上班，ICU醫師陳志金表示，昨晚很多縣市急轉彎，改口宣佈停班停課，笑稱自己是「人家吃米粉，我喊燒」，即便放颱風假還是得去醫院上班，對颱風假已經無感了，唯一有感的是，計程車司機說「今天跳錶加50元喔！」

ICU醫師陳志金在臉書發文，當大家都在罵台南為何這麼晚公布時，「孰不知，還有更晚的」，雲林、南投在晚間11點突然大轉彎，隨後大約在12點左右，台中、彰化也跟著大轉彎，那時只剩嘉義市和台東在力撐，但不久後也宣佈放假了，「不過他們可以很自豪地說『我們跟你們不一樣！』我們是宣布『今日停班停課』」。

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陳志金醫師表示，早睡的人大概是含著「怨恨」入睡，半夜起床尿尿還來得及調鬧鐘，晚睡的人就賺到，「等待是值得的」。然而，對醫療人員來說，颱風天仍要到醫院上班，「我們醫療人員很認命，對放颱風假是無感的，有感的是，計程車司機說的『今天跳錶加50喔』」，提醒大家出門要注意安全。

陳志金醫師指出，最震撼的醫療人員，應該是今天原本要連續三天醫中評鑑的醫院，「準備多年，本來以為快解脫了！結果颱風來攪局，要改期了，還要再多痛苦一段時間！」

貼文曝光，同業紛紛哀號，「而且那時大家已經安排好，評鑑完要出國的出國，要離職的離職」、「真的是有苦難言啊」、「沒錯，繼續折磨」、「我們醫院也改期了」、「沒加班費的醫師遇到要加價的計程車」、「醫療業沒有颱風假，何況今天還有兩個會要開」、「醫療無感+1。準備上班去」、「颱風假醫療人員無感～所以前一天早點睡，隔天好上班」。

另外，也有要上班的網友表示，「加油！我們百貨人員也是風雨無阻」、「我家老公是公司主管，每次放颱風假還是要上班」、「我們加油站現場人員也是風雨無阻的」、「服務業一樣要上班」。

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