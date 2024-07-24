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國道開ACC遇車禍來不及閃！31歲男撿手機遭撞飛亡　肇事駕駛下場曝

▲國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒2車撞噴亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲國3苗栗後龍鎮路段2022年3月6日發生死亡車禍，車輛幾乎爛成一團廢鐵。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／苗栗報導

國道3號南下後龍鎮路段2022年3月6日凌晨發生死亡車禍！蔡姓男子開車與前車汪姓男子發生追撞後失控翻覆，車輛停置於內線車道上，但蔡男下車後卻不顧同車的女友勸阻，又返回車上撿手機。同時間，一名張姓男子開車駛來，而他因開啟自動駕駛模式，發現蔡男時已來不及閃，當場將蔡男撞斃。案經法院審理，張男被依法判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

這起案件發生在2022年3月6日凌晨，汪男當時因感覺自己的車引擎溫度升高，於是慢慢往外側車道減速切換，但還沒換完就遭到蔡男開車撞上，猛烈撞擊，導致2車失控翻覆。

▲國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒2車撞噴亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲現場車殼零件四散，畫面慘不忍睹。（圖／ET資料照）

當時2車人員均下車報警請求協助，但蔡男卻不顧女友勸阻，「不要撿了，太危險啦！」堅持返車拿手機，不料此時，張姓男子卻突然駛來將蔡男撞飛，導致蔡男當場死亡。

案經法院審理，法官查出，張男當時開啟自動駕駛模式，導自發現蔡男時已來不及閃避，才釀成悲劇發生，而雖事發前蔡男的確先因追撞汪男車輛，才導致翻覆靜置於內線車道上，且並未開啟警示燈，甚至違規站立於車道上亦有過失，但張男的行為仍不能免責，但考量他後續已與家屬達成和解，因此依過失致死罪嫌，判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

▲國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒2車撞噴亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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