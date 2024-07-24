　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

▲三商家購旗下零售通路美廉社，目標於2023年拓點至1300家門店。（圖／業者提供）

▲美廉社因應颱風，調整7月24日～25日營業時間。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

凱米颱風來襲，今（24）日全台多縣市放颱風假，巷口超市美廉社也宣布今日新竹以北門市調整營業時間至傍晚6點打烊；同時也推出一系列泡麵優惠，並公布上半年「熱銷TOP 5」榜單，其中長年霸榜的「統一肉燥麵」、「來一客鮮蝦魚板杯麵」都有限時促銷價，消費者可把握機會囤一波。

美廉社表示，考量員工上下班安全，新竹以北的門市（包含北北基、桃、竹、宜蘭地區）7月24日調整營業時間至18:00打烊，7月25日延至上午9點開始營業。

而因應颱風，備貨量平均提高5倍以上，業者表示昨23日晚間人潮多了3至5成，其中大瓶水及桶裝水更是提高10倍的備貨量，民眾可放心採購，熱銷商品包括蛋類、鮮奶類、葉菜類、泡麵等。

▲▼美廉社推出泡麵促銷優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社推出泡麵促銷優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社推出泡麵促銷優惠。（圖／業者提供）

美廉社公布上半年「泡麵熱銷TOP 5」：

第1名：統一肉燥麵
第2名：味丹味味A包麵排骨雞
第3名：統一來一客鮮蝦魚板杯麵
第4名：維力炸醬麵（90g）
第5名：維力炸醬重量包（123g）

美廉社也在7月25日到8月6日期間，推出熱銷泡麵優惠，包括「統一肉燥麵」85g 5入，促銷價79元（原價90元）。「統一來一客鮮蝦魚板杯麵」63g 3杯一組，促銷價66元（原價75元）。味味A排骨雞碗麵在7月26日到7月28日期間，也有3入優惠價57元。

▲▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社周末促銷優惠。（圖／業者提供）

周末三天7月26日到7月28日優惠還有：冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元。MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元。7月25日周四起則有「樂事洋芋片組合包」4入34g，每袋促銷79元。黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。

▲凱米颱風來襲，家樂福泡麵等物資提高備貨量。（圖／業者提供）

另外，家樂福因應凱米來襲，即時成立「颱風專區」，電池、手電筒、雨衣、清掃用品都有，泡麵、罐頭備貨也比平時多3-4成。搭配指定日期，7月28日、8月3日到4日、8月10到11日、8月15到17日，量販/線上購物單筆消費滿2000元、超市/家速配單筆消費滿888元，就有9折回饋。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
颱風今下午到明午影響最鉅！　侯友宜：會提早告訴明天是否上班
凱米爆發式增強　陸分析師：恐成今年西北太平洋風王
LIVE／凱米強度達巔峰　氣象署最新說明
快訊／台中明繼續放颱風假？　盧秀燕回應
快訊／凱米增強變「強烈颱風」
快訊／蔣萬安籲大家快回家！　凱米威脅恐如2015年蘇迪勒
日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！　揭台日最大差異
凱米「外圍環流」重創菲律賓！　淹水、土石流不斷

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

國台辦回應羅文嘉：善意更需要行動　關鍵是堅持「九二共識」

網揪投資丟丟妹賣水產！她手捧164萬All in　警阻詐保住血汗錢

凱米強颱逼近中！專家示警：今晚若滯留打轉「恐拉長風雨時程」　

吃宵夜燙傷GG！醫見他「老二被燙白」笑出來　苦主嘆：像烤中卷

即將登陸！凱米「恐成8年首個登陸強颱」　粉專曝：小心最猛破壞

試開箱／讓每支唇膏都有專屬回憶！宛如客製化能任選彩殼配唇色

度假心情到花蓮慈院！醫、法雙修李毅一待25年成病安推手獲獎

新北沿海風速達13級！　侯友宜：今下午2時到明午颱風影響最鉅

幕後／呂林小鳳廢票怨被新系拋棄　派系人士：不排除被陳亭妃拉攏

全台最優！桃園擴大婦幼族群照顧　孕前至生養6大補助一次看

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

消費熱門新聞

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」優惠超殺！

全台唯一「躲颱風超商」啟動撤離　萊爾富三重美堤店下午撤出堤防

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

全支付進軍日本回饋25%！匯率顯示超貼心

美廉社提早打烊！泡麵促銷優惠

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

麥當勞夢「珍奶冰炫風」今天上市！

肯德基開賣「2大應援神器」！

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

更多熱門

相關新聞

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

凱米颱風侵台，台中市昨晚深夜緊急宣布今(24)日停班停課，市長盧秀燕中斷訪美行程，今天上午返台主持災害應變中心。盧秀燕表示，美國落地後，她接收到凱米颱風可能是近年最大颱風的訊息，台中也被劃為暴風圈範圍，風雨已達標，因此決定宣布台中停班停課，並回台中坐鎮。至於明天（25日）還放不放颱風假？她說，目前從氣象系統預報來看，颱風影響可能延到明天，會再做這方面的研判。

營養師大推「4種颱風餐組合」

營養師大推「4種颱風餐組合」

颱風假連放？　內政部提醒：準備3天份糧食

颱風假連放？　內政部提醒：準備3天份糧食

歌詩達郵輪「千人擠甲板」畫面曝　怒喊：黑心船公司

歌詩達郵輪「千人擠甲板」畫面曝　怒喊：黑心船公司

凱米颱風強勢襲台　卓榮泰：未來24小時是非常險峻挑戰

凱米颱風強勢襲台　卓榮泰：未來24小時是非常險峻挑戰

關鍵字：

凱米颱風泡麵統一肉燥麵來一客美廉社

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／確定了！台中市宣布明天停班課

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

「桌球甜心」未禮讓撞死人！　竟甩鍋救護員

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面