美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

▲美廉社因應颱風，調整7月24日～25日營業時間。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

凱米颱風來襲，今（24）日全台多縣市放颱風假，巷口超市美廉社也宣布今日新竹以北門市調整營業時間至傍晚6點打烊；同時也推出一系列泡麵優惠，並公布上半年「熱銷TOP 5」榜單，其中長年霸榜的「統一肉燥麵」、「來一客鮮蝦魚板杯麵」都有限時促銷價，消費者可把握機會囤一波。

美廉社表示，考量員工上下班安全，新竹以北的門市（包含北北基、桃、竹、宜蘭地區）7月24日調整營業時間至18:00打烊，7月25日延至上午9點開始營業。

而因應颱風，備貨量平均提高5倍以上，業者表示昨23日晚間人潮多了3至5成，其中大瓶水及桶裝水更是提高10倍的備貨量，民眾可放心採購，熱銷商品包括蛋類、鮮奶類、葉菜類、泡麵等。

▲▼美廉社推出泡麵促銷優惠。（圖／業者提供）

美廉社公布上半年「泡麵熱銷TOP 5」：

第1名：統一肉燥麵

第2名：味丹味味A包麵排骨雞

第3名：統一來一客鮮蝦魚板杯麵

第4名：維力炸醬麵（90g）

第5名：維力炸醬重量包（123g）

美廉社也在7月25日到8月6日期間，推出熱銷泡麵優惠，包括「統一肉燥麵」85g 5入，促銷價79元（原價90元）。「統一來一客鮮蝦魚板杯麵」63g 3杯一組，促銷價66元（原價75元）。味味A排骨雞碗麵在7月26日到7月28日期間，也有3入優惠價57元。

▲美廉社周末促銷優惠。（圖／業者提供）

周末三天7月26日到7月28日優惠還有：冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元。MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元。7月25日周四起則有「樂事洋芋片組合包」4入34g，每袋促銷79元。黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。

▲凱米颱風來襲，家樂福泡麵等物資提高備貨量。（圖／業者提供）

另外，家樂福因應凱米來襲，即時成立「颱風專區」，電池、手電筒、雨衣、清掃用品都有，泡麵、罐頭備貨也比平時多3-4成。搭配指定日期，7月28日、8月3日到4日、8月10到11日、8月15到17日，量販/線上購物單筆消費滿2000元、超市/家速配單筆消費滿888元，就有9折回饋。