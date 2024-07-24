颱風假連放？凱米襲台雨勢猛　內政部提醒：準備3天份糧食

▲凱米颱風襲台，民眾冒風雨出門採買難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

今年首個侵台颱風凱米挾猛烈雨勢來襲，總統賴清德、行政院長卓榮泰24日上午視導災害應變中心，關切防災應變整備狀況。擔任指揮官的內政部長劉世芳說，颱風仍有增強趨勢，累積降雨量可能高達1800毫米，呼籲民眾做好防颱工作，準備3天份的糧食、飲用水，並盡量減少不必要外出或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。

擔任防災指揮官的劉世芳說，目前全台灣都已進入陸上警戒區域，預計颱風仍有增強、暴風圈擴大趨勢，請各功能分組務必提高警覺，確實做好各項整備工作。

劉世芳接著也做出5點裁示，首先，依據資料研判，本次凱米颱風為近年來罕見最高累積降雨量可能高達1800毫米以上的颱風，特別是中南部山區雨量可能相當驚人。

劉世芳說，農業部將陸續發布土石流紅色警戒及黃色警戒，請各縣市政府務必審慎因應，利用白天時間落實執行預防性疏散撤離及避難收容安置工作，並請支援調度組的國防部協助地方政府執行。對於慢性病患如洗腎患者等特別需求者，優先執行撤離。

接著劉世芳說，除金門縣外，各縣市政府均停止上班上課的公布，請新聞發布組協請媒體配合政府宣導防颱注意事項，呼籲民眾做好防颱工作，準備3天份的糧食、飲用水，並盡量減少不必要外出或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。

第三，24日6點暴風圈已經盡如台灣陸地，預計將帶來強風豪雨，請各部會及縣市災害應變中心加強災情查察通報作業，落實填報各項災情，並且上傳EMIC系統，如有人命傷亡災情應立即通知中央災害應變中心。

第四，劉世芳也請各縣市政府的災害應變中心，要定時跟所轄離島或著偏遠鄉鎮市區公所進行通訊聯繫、掌握情資，並且確保通訊暢通，預先規劃通訊中斷的替代措施跟因應對策。

最後，劉世芳提醒，對於強風豪雨所可能導致的停水停電等維生系統、電信損害及交通中斷，請水電維生組、交通工程組全體動員，遇有災害發生全力搶修，並且儘速恢復民眾正常生活，注意自身安全。

▲凱米颱風襲台，內政部長劉世芳坐鎮災害應變中心。（圖／記者陳家祥攝）