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台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

記者白珈陽／台中報導

凱米颱風侵台，台中市昨晚深夜緊急宣布今(24)日停班停課，市長盧秀燕中斷訪美行程，今天上午返台主持災害應變中心。盧秀燕表示，美國落地後，她接收到凱米颱風可能是近年最大颱風的訊息，台中也被劃為暴風圈範圍，風雨已達標，因此決定宣布台中停班停課，並回台中坐鎮。至於明天（25日）還放不放颱風假？她說，目前從氣象系統預報來看，颱風影響可能延到明天，會再做這方面的研判。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市長盧秀燕於應變會議結束後受訪。（圖／記者白珈陽攝）

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盧秀燕於應變會議結束後受訪。她表示，從中央氣象署及市府委託的逢甲大學氣象團隊2個系統來看，凱米颱風可能是近年最大的一個颱風，它的特色是風強雨大，海線地區風力甚至可以達到10級以上，雨則會是平常颱風雨量的2、3倍以上。

媒體詢問，市長原訂訪美，突然決定返台的決策點？盧秀燕說，最大的影響是台中被劃為暴風圈，在她出發之前，原先接收到的訊息是中部地區不會進入暴風圈，但凱米颱風的變化很快，不但路徑改變，還「增強、增胖」，風雨變得更加強大，因此美國落地之後，她當機立斷，要返台坐鎮台中。

為何昨晚8時宣布上班上課，後來改為停班停課？盧秀燕指出，政府是依風力標準做決定，昨晚8時決策時尚未達到風力標準，隨著相關資訊越來越充足，風、雨2項條件均達標，當然要放假，「至於明天的情形，我們今天會再開會討論，從（氣象）系統預報來看，這個颱風影響不只今天，可能延到明天，所以我們會再做這方面的研判。」

媒體問，颱風過後是否會在去美國繼續行程？盧秀燕說，現在還沒辦法考慮到那個時候，現在最重要的工作就是防颱。

盧秀燕呼籲，本次颱風不小，市民朋友水電要有基本準備，包括少量的民生儲水，或是備好手機及行動電源，保持訊息機收暢通，也可方便使用手機手電筒功能照明。請大家做好防災準備，盡量留在家中避免危險發生。

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