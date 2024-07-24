市政廳飄青天白日旗　幾米作品進入德國鞋匠城「台灣週」

▲德國巴姆施泰特舉辦台灣週，活動為期近兩個月。（圖／翻攝自Kultur.Taiwan酷土台灣）

記者陳香菱／綜合報導

德國近年對台灣的關注明顯提升，文化部於20日起，在德國巴姆施泰特（Barmstedt）舉辦「台灣藝術週」。市長杜普克（Heike Döpke）表示，「台灣」是一個美麗而獨特，擁有民主和文化自信的島嶼，並在市政廳前掛上象徵兩地友好的當地市旗與中華民國國旗直到展期結束。

文化部與德國柏林台灣協會合作，推動台灣文化光點計畫，舉辦為期近兩個月的「台灣藝術週」，從7月20日至9月15日，以「藝術光點」為題，透過活動推廣台灣文化。活動地點選在「三號工作室畫廊」，他是當地重要的藝術協會，每年夏季會選一個國家作為主題，舉辦為期兩個月的「國家文化週」。

本次活動，主辦方特別邀請了四位台灣的藝術家共襄盛舉，包含絲綢印刷藝術家柴喬軒、裝置藝術家莊毅柔、畫家許珮欣，以及素負盛名的插畫家幾米系列作品。

「巴姆施泰特」距離漢堡30公里，在19世紀當地居住超過百名鞋匠，他們擅長製造不透水的皮革海靴，因此獲得「鞋匠城」的美名，當地擁有豐富的自然風景與多元文化特色，吸引了許多德國居民及遊客假日旅遊。

市長杜普克表示，希望藉由這次活動，讓當地居民了解今年主題國「台灣」這個美麗而獨特，擁有民主和文化自信的島嶼，也歡迎台灣的朋友到巴姆施泰特旅行，在9月15日展期結束前，市政廳前都會升起中華民國國旗。

▲德國巴姆施泰特舉辦台灣週，活動為期近兩個月。（圖／翻攝自Kultur.Taiwan酷土台灣）

基民黨（CDU）區議會主席阿倫斯 （HelmuthAhrens）在開幕儀式上強調，「文化是一種普遍的語言，能夠超越差異，促進對話和理解。」台灣和德國之間的合作是基於共同的價值觀，這些共同原則是兩國關係的基礎，也是實現和平的關鍵。

文化部指出，德國近年對台灣的關注明顯提升，但他們對於文化和地緣政治的認識仍模糊，希望透過此次活動，推廣台灣文化，去年的展出主題國為日本，今年為了延續東亞主題，特邀台灣成為2024年展出主軸，凸顯我國在國際聲量的提升。

「台灣藝術週」活動場次：

1. 7月20日(六)15:00，「台灣藝術週」開幕

2. 7月20日至9月15日，「藝術光點」展覽，三號工作室畫廊

3. 6月21日至8月29日，「遙遠的臺灣卻又如此親近」攝影展，巴姆施泰特市政廳

4. 7月21日(日)15:00，藝術家對談講座，三號工作室畫廊

5. 7月24日(三)19:00，漢學家博斯肯環台之旅講座，巴姆施泰特市政廳

6. 8月8日(三)19:00，漢學家博斯肯「臺灣的自由有多危險?」講座，巴姆施泰特市政廳