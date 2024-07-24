凱米尾流與西南季風輻合「極旺盛雨帶」　鄭明典示警：類似莫拉克

▲凱米颱風外圍環流尾流區將與西南氣流輻合，形成極旺盛雨帶。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風進逼，前氣象局長鄭明典示警，颱風外圍有相對強風環流帶，可視為「季風低壓」風場，較大環流已環繞全台灣；台灣西南側有條對流極旺盛雨帶，是颱風外圍環流和西南季風或西南氣流的輻合帶，2009年莫拉克就是類似這樣的雨帶持續影響南部山區。

前氣象局長鄭明典表示，颱風外圍有一個相對強風環流帶，可以視為一個「季風低壓」的風場，這個較大環流已經環繞全台灣，颱風位於這個較大環流的偏東側，所以目前有向北移動的趨勢，稍後會轉偏西。

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鄭明典指出，此外圍環流受到台灣地形影響，南部平地有個弱風尾流區，尾流區外緣（西側）有外圍環流受地形影響的輻合帶，對流稍有增強。

鄭明典提醒，台灣西南側延伸通過巴士海峽，有一條對流極為旺盛的雨帶，這是颱風外圍環流和西南季風或西南氣流的輻合帶。當年莫拉克就是類似這樣的雨帶持續影響南部山區。

氣象署預報員劉宇其表示，今晚到明晨颱風將通過台灣本島，山區雨勢非常可觀，宜蘭山區可能達到超大豪雨等級，到周五才會趨緩，但中南部仍有局部性大雨。

劉宇其指出，在颱風南側從菲律賓到南海的旺盛低壓帶區，很多的對流雲系在發展，颱風北上過程大低壓帶也被牽引北上，因此颱風通過時，低壓帶輸送大量水氣往台灣過來，導致西半部明顯降雨，要特別注意。