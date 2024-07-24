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黃石公園「熱液爆炸」影片曝！　 遊客嚇壞狂奔

記者張靖榕／綜合外電報導

美國黃石公園比司吉凹地（Biscuit Basin ）23日上午發生「熱液爆炸」，遊客拍下的影片顯示，爆炸相當驚人，噴發的煙霧如一棟摩天大樓那麼高，所有人紛紛向後閃避，喊著「天啊」！

▲黃石公園比司吉凹地發生熱液爆炸。（圖／翻攝X，下同）

▲黃石公園比司吉凹地發生熱液爆炸。（圖／翻攝X，下同）

綜合外電報導，該部影片由美國女網友馬奇（Vlada March）上傳到網路上，累積超過3.2萬人按讚、6.9萬人分享、逾8000人留言。拍攝時間為23日上午10時左右，遊客們當時走在棧道上遊覽比司吉凹地壯觀的天然地形，

突然熱液湧出，瞬間墨黑的煙氣直衝天際，外圍環繞大量白煙，還有疑似泥塊的塊狀物從空中四散。拍攝影片的馬奇因為距離爆炸地點較遠，拍下了熱液爆炸的全程，其中一名遊客喊著「老天爺啊」，其他人則急促地說著「後退，後退！」遊客們彷彿置身災難片中，狂奔了一段才又回頭看，但熱液噴發形成的白煙很快蒸散於空中。

▲▼黃石公園比司吉凹地發生熱液爆炸。（圖／翻攝X）▲▼黃石公園比司吉凹地發生熱液爆炸。（圖／翻攝X）

馬奇另外分享了爆炸後的景象，地面被炸出大坑洞，底下是冒著熱煙的液體，棧道圍欄受爆炸威力衝擊，部分遭到破壞。

黃石國家公園目前關閉了比司吉凹地，地質學家正針對爆炸展開相關地質調查。黃石國家公園在新聞稿中表示，其實類似的爆炸「算是常見」，因為熱液爆炸就是地下的水大量變成水蒸氣的結果。

事實上比司吉凹地在2009年5月17日也才發生過類似的爆炸。為了避免民眾恐慌，黃石國家公園強調，這次的熱液爆炸並未與任何火山系統的活動有關，當前火山活動頻率仍在正常範圍內。

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