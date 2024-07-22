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大陸 大陸焦點 特派現場

長沙鬧區一小車「高速衝向人群」！警通報8人輕重傷　肇事原因曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路21日晚傳出大量影片，湖南長沙最熱鬧的五一廣場發生一起小車快速衝撞行人的慘劇，多人被撞倒遭輾壓。影片顯示，傷者有的躺在地上，也有人被捲進車底，場面極其混亂，有旁邊的民眾試圖移動車輛救人。警方事後通報稱，肇事司機在等待綠燈時，轉身清理後座物品，導致車輛失控。

▲▼長沙網約車衝紅燈8人輕重傷 司機轉身做一事導致失控。（圖／翻攝自影片）

▲長沙網約車衝紅燈8人輕重傷。（圖／翻攝自影片）

長沙市五一廣場7月21日晚發生一起恐怖交通事故，攝影機拍下事發瞬間。現場目擊者稱，事發時聽到巨響，「看到有人鞋子飛出去了，是一輛黑色的車肇事，後面來了8輛救護車。」現場畫面顯示，眾多市民上前抬車救人。

據長沙交警 22日公告，長沙市公安局交警支隊22日發布警情通報，2024年7月21日晚8時47分，一輛車牌號為湘ADH7367小轎車由東往西行駛至解放路黃興路口等待綠燈時，突然闖紅燈，先後撞上人行橫道上的行人及一輛停在路邊的車輛，造成8人受傷，其中2人重傷，1人傷勢較重、5人傷勢較輕。傷者正在全力救治中。

目前，肇事司機劉某輝（男，47歲，無違法犯罪前科）已被公安機關控制，已排除酒駕、毒駕。經初步核查，劉某輝是長沙某汽車租賃公司網約車（台稱：多元計程車）駕駛員，其駕駛的網約車湘ADH7367行車紀錄器影片顯示，在等待綠燈時，轉身清理後座物品，導致車輛失控。事故原因正在進一步調查中。

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