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巴黎奧運開幕細節曝光！　傳席琳狄翁、女神卡卡獻唱

▲▼巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

▲巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電

席琳狄翁23日現身巴黎，據傳她將於巴黎奧運開幕上重磅回歸，外傳女神卡卡也是表演嘉賓。主辦方表示，塞納河開幕將是世界最大演出，凸顯巴黎地景，以法式幽默帶來歡樂與多元文化。

各界引頸期盼的巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場，隨著時間逼近，原本保密到家的4個小時開幕式內容也逐漸揭露。

本屆奧運將會是首次在水面上進行的開幕式，前後長達6公里，動員數百位藝術家燃燒心血。預計將有超過32萬現場觀眾，並架設80面超大螢幕，以及10億人守在螢幕前觀看，空拍機等不同形式的攝影機數量更是東京奧運的3倍。

天后席琳狄翁（Céline Dion）23日驚喜現身巴黎，精神狀態看來非常好，也與歌迷自拍合影。根據法國調查型報刊「鴨鳴報」（Le Canard enchaine），席琳狄翁若健康狀況允許，將為奧運開幕獻出表演。

▲▼席琳狄翁（Céline Dion）現身巴黎，據傳她將於巴黎奧運開幕上重磅回歸。（圖／路透）

▲席琳狄翁現身巴黎，據傳她將於巴黎奧運開幕上重磅回歸。（圖／路透）

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）23日也在社群媒體X上指出，「席琳狄翁看來準備好在巴黎奧運開幕上回歸演出，也是這位標誌性歌手自2022年被診斷出僵體症候群淡出鎂光燈後的首度演出」。

樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）也盛傳人在巴黎。從上週起就有她在巴黎的影像廣為流傳，包括一張貌似女神卡卡站在河中人工小島上鋼琴旁的照片，引發網友熱議。RTL電台更指出女神卡卡已參與過之前的彩排，很可能同為開幕式的大牌表演明星。

另外，英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）也是猜測的演出大牌，但目前難以證實。

法國流行天后中村阿雅（Aya Nakamura）的名字則是在幾個月前就出現在表演名單上，總統馬克宏（Emmanuel Macron）甚至親口表示希望她能演出。

▲▼巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

▲巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

負責編排開幕式表演的法國劇場導演喬里（Thomas Jolly）向法新社表示，這將會是「世界最大的演出」，不僅壯觀、具娛樂性，也具有深意。他說：「開幕式演出將會是一齣愛的宣言」。

整個流程將由12幅慶祝運動員的場景所構成，講述「建構法國本質的歷史」，以「多元」與「世界凝聚」為主軸，強調相異的「他者」。

4位參與編排的劇作家向世界報（Le Monde）強調，他們避免像北京奧運一樣，英雄式地講述剛硬歷史，而是會透過幽默感，開「刻板印象」的玩笑。

成員之一，法國文學界最高獎項龔固爾獎（Goncourt）得主蕾拉．司利馬尼（Leïla Slimani）指出，故事不限定哪個文化，會充滿「歡樂、模仿、律動與興奮，而非只有法國有時過於習慣展現的著名傳統哲學價值」。

前3分之2的儀式將在日落前的天然光線中進行，最後3分之1則會有燈光藝術家德雄東（Thomas Dechandon）設計照明。

花都運用優勢，「將巴黎作為裝飾，巴黎聖母院作為舞台」。喬里表示，不需添加額外裝飾，「因為已擁有世界最美的」，並將在表演中向沿岸古蹟致敬，包括今年年底將從2019年大火後重生的巴黎聖母院。

特別的是，由於這次開幕式在室外舉行，為了嚴格保密，整場演出從未能在塞納河上進行彩排，而是分段，在大倉庫、水庫或湖泊，以及其他河流中「模擬彩排」，搭配模擬塞納河沿岸6公里建物的軟體，以視覺化場景設計、時間掌控等，可謂考驗重重，卻也更加令人期待。

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