凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

▲凱米接近台灣中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

今晚起風雨最大！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，凱米颱風的影響分兩部分，第一是核心直接撞擊的宜蘭到大台北，以及桃竹苗等地；第二部分是颱風中心過山後引進的西南氣流，千萬不要以為颱風就不來了，這一點很重要、很重要、很重要，很多中南部的朋友務必千萬要小心。

吳聖宇在臉書說，颱風暴風圈今天上午就會開始進來，迎風面風雨逐漸變大，今晚到周四白天風雨最大，中南部風雨起來的時間，預估是今下午到晚上後才會比較明顯。

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吳聖宇表示，颱風中心往宜蘭方向走，沒意外的話會在宜蘭附近登陸，然後再通過北台灣，所謂的意外就是注意中心靠近宜蘭外海時，會不會受到地形影響，而開始出現往南打轉的現象？這在過去的個案中曾經發生過好幾次，每次中心打轉後，中心的強度都會銳減，但是也讓環流跟地形交互作用多了好幾個小時，速度變慢，雨量也因此下得更多。

吳聖宇提醒，特別是中南部西南氣流被拉進來，雨量累積可能會很驚人，中央氣象署預報中南部山區的總雨量高達1800毫米，比颱風中心直接經過的北台灣1300毫米還多，務必要注意。

▼氣象署最新總雨量預測，中南部山區恐達1800毫米。（點圖可放大／氣象署）



吳聖宇分析，颱風中心周五進入台灣海峽後，仍將持續引進西南到偏南風，雖然不是西南氣流等級，但是西半部、苗栗以南到高屏、台東一帶都還是會有較大雨勢，仍要小心；周末容易有午後大雷雨，要提醒大家注意。

吳聖宇指出，這個颱風的影響分兩部分，第一個部分是核心直接撞擊的宜蘭到大台北，以及桃竹苗等地，這部分大家都有預期了；第二部分是颱風中心過山後引進的西南氣流，雖然時間不長，但是下雨時雨量也會很大，千萬不要以為颱風就不來了，這一點很重要、很重要、很重要，提醒很多中南部的朋友，務必千萬要小心。

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）

