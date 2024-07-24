十盛北海道牛乳變「配方」！　網友：又在誤導消費者嗎





▲網友發現，十盛官網的標誌又「偷換概念」。（圖／翻攝自十盛SHISHENG官網）

記者陳香菱／綜合報導

由網紅小吳、紀卜心經營的「十盛熟成奶茶SHISHENG」近日爆出爭議，被質疑「奶茶標示不清」。又有眼尖網友發現，「十盛官網默默偷換概念」，把原先的北海道牛乳改成配方；把英文改成FACTORY，讓大家紛紛質疑，「他們是北海道有設廠嗎？又在誤導什麼」。

有一名網友在Threads貼上一張照片表示，「發現十盛官網默默偷換概念了 XD」。從照片可見，十盛官網的菜單右上角，原本的標誌上大大寫著北海道牛乳，已經默默改成全新標誌，把北海道「牛乳」換成了「配方」；英文也從MILK FROM JAPAN改成MILK TEA FACTORY。

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▲紀卜心轉發手搖飲品牌聲明。（圖／翻攝自IG）

關於「標示不清」的奶精事件，他們指出，每杯熟成奶茶都是使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳，熟成生乳配方中使用了日本進口的北海道生乳粉，並搭配奶精提升風味，「最初成立十盛的品牌初衷是與大家分享，我們心目中認為最好喝的飲品，一杯能同時保有茶感與濃醇滋味的奶茶。感謝各方人士提供的建言，各門市及官網上已有明確標示，我們會真誠面對錯誤並積極改進，大家的指教是我們進步的動力，謝謝大家。」

網友紛紛留言，「真相是：生乳『粉』+奶精+統一鮮奶，原本很敢寫」、「其實喝過就知道不會是鮮乳，真的沒必要偷換概念把消費者當白癡」。

對於新標誌的設計，網友則表示，「那個英文排版我看了好痛苦，奶茶MILK TEA為什麼要斷句...」、「可能想在視覺上強調MILK的存在感吧」、「強迫症+1」，也有人開始質疑，為什麼不願意改掉「北海道」三字，「為什麼是factory，他們是北海道有設廠嗎？又在誤導什麼」、「加紐西蘭奶粉可以叫紐西蘭配方嗎」。

也有少數網友認為，「道歉聲明不都出來了，難不成還要開記者會告知官網要更新」、「改了就好，至少誠實了一點」、「有道歉很好了，我先買爆買一送一」。