快訊／4年來首例「肉毒桿菌中毒」！南部女爆6症狀進加護

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

4年來首見肉毒桿菌中毒！疾病管制署今（23）日公布個案，是一名南部50多歲女性，本月13日出現腹痛、腹瀉、眼瞼下垂、吞嚥及說話困難、全身無力等症狀至急診，於19日確診肉毒桿菌中毒，目前仍於加護病房治療中。疾管署指出疫調顯示，這名女性本身有多重慢性病史，獨居且有吃過期食品習慣，個案插管尚無法詳細詢問飲食史。

肉毒桿菌中毒為第四類法定傳染病。疾管署指出，肉毒桿菌為絕對厭氧之產孢桿菌，其所產生之毒素是致病因子，可造成嚴重的神經性中毒。中毒來源以攝食受肉毒桿菌污染食物最為常見，其症狀通常於攝食後12-72小時出現，但亦可能於最短2小時，最長8天發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中毒原因一般是食品處理或保存不當，疾管署表示，如家庭自製醃漬食品或罐頭於製作或包裝過程遭受污染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能導致肉毒桿菌中毒。

肉毒桿菌產生之毒素不耐熱，煮沸（100℃）加熱10分鐘即可破壞，提醒民眾，家庭自製的醃漬食品，食用前應先徹底加熱，以確保飲食安全。真空包裝製品應依標示於冰箱冷藏及保存，而蓋子脹起的罐頭或罐頭開罐後聞到有異味，切不可食用。

疾管署呼籲，由於肉毒桿菌中毒之後，如未即時醫療介入將有相當高的致死率，籲請臨床醫師提高警覺，如診療病患發現有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒之神經學症狀，應立即通報衛生單位儘速檢驗釐清致病原因及對症治療，並給予病患妥適的照護，降低患者死亡風險。

依據疾管署監測資料顯示，2020年至2023年累計肉毒桿菌中毒確定病例數分別為1、0、0、0例，近十年（2015年至2023年）每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例。