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7月已13例M痘創新高！羅一鈞示警疫情續燒：8月中下旬才達高峰

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

M痘疫情再次升溫！疾病管制署今（23）日公布上周國內新增4例M痘個案，分別發生在北部與中部、年齡層為30至40多歲的男性，沒有接種M痘疫苗。副署長羅一鈞表示，7月份M痘已經累積13例，為去年10月以來單月新高，目前預期7、8月份疫情會持續上升，應該要到8月中下旬才會達到高峰。

疾管署公布上周新增4例本土M痘，均為本國籍男性且未曾接種M痘疫苗，年齡介於30多歲至40歲，居住縣市為北部3例、中部1例，發病日介於7月6日至7月16日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報確診。

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羅一鈞表示，根據疾管署監測，國內M痘疫情在去年11月之後趨緩，後續在今年2月才開始有零星病例通報，值得注意的是，相較於5月新增2例、6月新增6例，本月已新增13例本土個案，創下去年10月以來的單月新高。

疾管署表示，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至7月22日累計確診388例病例（366例本土及22例境外移入），其中今年新增29例（26例本土及3例境外）。且今年北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區M痘傳播風險仍存在，經統計確診個案中有8成未曾接種過M痘疫苗。

疾管署指出，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。隨著6月、7月通報病例增加，7周以來疫苗接種3,362人，截至7月21日已有80,401人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為52,762人，仍有約27,639人僅接種第一劑疫苗；提醒符合M痘疫苗接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種。

此外，疾管署提醒，暑期大型人潮聚集活動眾多，以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，若臉部或四肢有皮疹水泡即不宜前往，避免造成疾病傳播，保護自己也保護他人。

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