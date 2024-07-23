　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男大生9個月減肥40公斤　六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

▲浙江一名男大生9個月減肥40公斤，還成為一名馬拉松愛好者。（圖／翻攝浙江融媒體）

▲浙江男大生柳浩昱身高170公分，體重最重時卻達到105公斤。（圖／翻攝浙江融媒體）

記者魏有德／綜合報導

浙江麗水一名20歲左右的男大生柳浩昱身高170公分，體重卻足足有105公斤。他在高中還常被同學開玩笑，「滷蛋」等各式各樣針對身材的綽號總是困擾著他。直至2023年，柳浩昱的體重不僅使他追求女性受阻，還出現健康上的問題，讓他毅然決然投入減肥，9個月的時間內減下80斤（40公斤），回家時，父親還一度認不出來。

▲浙江一名男大生9個月減肥40公斤，還成為一名馬拉松愛好者。（圖／翻攝浙江融媒體）

▲柳浩昱透過跑步及跳繩，配合控制飲食成功減重。（圖／翻攝浙江融媒體）

《浙江融媒體》報導，柳浩昱花了9個月的時間減重80斤，同學和家人驚嘆他「爆改」成了帥哥。在減重之路上，他意外收穫了一項健康的愛好——跑步，還成為了馬拉松「跑友」。他說，減重就像場馬拉松，最重要的就是堅持跑下來。

2023年2月，柳浩昱開始嘗試跑步，初期計畫是每天至少跑2公里，跑完後還要快走數公里。起初，柳浩昱每次跑下來都累到不行，但堅持下來後，越跑越自在，後來還加入跳繩，每天約200下。經過三個月左右，他已經從一次性能跳200下到最多能跳2000至3000下。

柳浩昱透露，在減重的過程中，飲食比運動更加需要注意，他雖然沒有刻意節食，但每餐都做到少油和低熱量，尤其是米飯等澱粉類盡量少吃，「最開始體重掉得很快，這也給我很大信心，對於大基數體重的人來說，越往後，體重掉得越慢，需要耐心和堅持不放棄。」

▲浙江一名男大生9個月減肥40公斤，還成為一名馬拉松愛好者。（圖／翻攝浙江融媒體）

▲柳浩昱培養出跑步的興趣後，希望能挑戰全馬。（圖／翻攝浙江融媒體）

經過9個月，柳浩昱的體重減到理想的130斤（約65公斤），就連放假時父親來接他，走到眼前都沒能認出他來，家裡附近的鄰居也都驚嘆他就像「變了個人」。

柳浩昱表示，成功減肥的秘訣不外乎是六字口訣「管住嘴，邁開腿」，「多喝水、保持充足的睡眠，對於減肥和維持身體健康都很重要。」

如今，柳浩昱也定下目標，除了「半馬」要爭取跑進1小時30分鐘以內，還想挑戰跑一次「全馬」，他強調，剛開始跑步，確實是為了減肥，養成興趣後，每天都是自發地想去跑步，這讓減肥過程沒有那麼多痛苦，反而有一種快樂。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／唐治平暴瘦　萬安演習前壓線現身士檢
LIVE／萬安演習登場！　違規最高罰15萬
4地區明風力、雨量預測　達到颱風假標準
暗黑IU是她！　台灣人妻下海「1天做7次」
注意！萬安演習將登場　北捷這1站「過站不停」
大廟主委遇襲影片曝！　黑衣人拿斧頭重擊
北市水門下午4點「只出不進」！　72所學校開放停車
「市長你最帥了，放颱風假更帥！」　蔣萬安臉書被洗版
蔡阿嘎家電被蘿拉搬走！　二伯見她桌上留1物「心痛秒揉爛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男大生9個月減肥40公斤　六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

陸「跨欄女神」奧運確定化妝出賽！證件照修太大遭酸：進不去選手村

三中全會後美企高管組團訪華　成員包括蘋果、高通、波音

男童玩水上樂園感染「傳染性軟疣」　孩子爸嘆：心裡很難受

巴勒斯坦各派別在京簽署《北京宣言》　宣告將結束分裂、加強團結

拜登退選北京「不評論內政」　官方智庫：賀錦麗「接盤俠」具3優勢

中國跳水隊抵巴黎首訓　全紅嬋下機曝：頭髮巨油，可以炒菜了

Nike新宣傳片出現「舌頭舔乒乓球拍」　陸網氣炸：故意的！

鄭州突降暴雨！市區積水瞬間淹到膝蓋　民眾搶時間涉水下班返家

爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

陸男大生9個月減肥40公斤　六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

陸「跨欄女神」奧運確定化妝出賽！證件照修太大遭酸：進不去選手村

三中全會後美企高管組團訪華　成員包括蘋果、高通、波音

男童玩水上樂園感染「傳染性軟疣」　孩子爸嘆：心裡很難受

巴勒斯坦各派別在京簽署《北京宣言》　宣告將結束分裂、加強團結

拜登退選北京「不評論內政」　官方智庫：賀錦麗「接盤俠」具3優勢

中國跳水隊抵巴黎首訓　全紅嬋下機曝：頭髮巨油，可以炒菜了

Nike新宣傳片出現「舌頭舔乒乓球拍」　陸網氣炸：故意的！

鄭州突降暴雨！市區積水瞬間淹到膝蓋　民眾搶時間涉水下班返家

爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」

大谷翔平熄火無安打　賀南德茲開轟猛打率道奇4連勝

梁佑南逼女兒在家穿高跟鞋走台步！　嫌方琦站姿大罵：妳是丫鬟嗎

快訊／凱米颱風恐掀巨浪　基隆嶼7／23起緊急封島3天

貫徹無毒家園！金門稽查到港包裹　緝毒犬偵檢畫面曝

台積電漲40元收979　台股大漲614點來到22817點

美女主播蕭彤雯「解放比基尼」零修圖！　瘦身成果超誇張：真的沒想到

台積電營運牽動全球經濟　外媒：川普評論需要了解「四大數字」

私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

快訊／唐治平母逝世51天終願認屍　萬安演習前壓線現身士檢

債務糾紛連開5槍！1男腳部受傷　槍手逃18天被逮羈押禁見

大陸熱門新聞

爸火化擺酒席　女遭罰2萬扣押骨灰

美女博士生控教授強吻摸胸！影片曝光憂遭封殺

中國妹扮彌豆子參加動漫展！遭保安擋門外

22歲陸女提分手…遭前男友連捅16刀亡

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

巴勒斯坦各派別在京簽署《北京宣言》　宣告將結束分裂、加強團結

Nike宣傳片「舔乒乓球拍」　陸網氣炸

點黃燜雞米飯吃出一整隻燉爛老鼠　顧客：我快吃完了

陸「跨欄女神」奧運確定要化妝！網酸：進不去選手村

國台辦回應「3罔顧」痛批民進黨煽動仇視

通緝犯遇臨檢落跑！陸警「狂奔3公里+跳河」抓他

中國跳水隊抵巴黎首訓 全紅嬋下機曝：頭髮巨油，可以炒菜了

宋濤會見劉兆玄：提供台胞在陸發展機遇空間

廣東蟑螂超進化！甩動觸鬚發橘光

更多熱門

相關新聞

30歲OL蔬果汁2天1瓶！喝成重度脂肪肝

30歲OL蔬果汁2天1瓶！喝成重度脂肪肝

有名30歲女性上班族每2天喝1瓶蔬果汁，以為有助補充蔬果攝取，卻罹患重度脂肪肝；醫師提醒，蔬果汁、檸檬飲每毫升含糖量比奶茶還多，喝1.5瓶就超過每日糖分攝取量。

營養師推薦「早餐3大組合公式」

營養師推薦「早餐3大組合公式」

營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

小心肌少症！營養師教6招自我檢測法

小心肌少症！營養師教6招自我檢測法

醫師揭2種有效抗老食物吃出凍齡美肌

醫師揭2種有效抗老食物吃出凍齡美肌

關鍵字：

減重減肥男大生跑步馬拉松飲食

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

驚悚瞬間曝光！台中19歲外送員撞拖板車破頭慘死

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面