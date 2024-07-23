陸男大生9個月減肥40公斤　六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

▲浙江男大生柳浩昱身高170公分，體重最重時卻達到105公斤。（圖／翻攝浙江融媒體）

記者魏有德／綜合報導

浙江麗水一名20歲左右的男大生柳浩昱身高170公分，體重卻足足有105公斤。他在高中還常被同學開玩笑，「滷蛋」等各式各樣針對身材的綽號總是困擾著他。直至2023年，柳浩昱的體重不僅使他追求女性受阻，還出現健康上的問題，讓他毅然決然投入減肥，9個月的時間內減下80斤（40公斤），回家時，父親還一度認不出來。

▲柳浩昱透過跑步及跳繩，配合控制飲食成功減重。（圖／翻攝浙江融媒體）

《浙江融媒體》報導，柳浩昱花了9個月的時間減重80斤，同學和家人驚嘆他「爆改」成了帥哥。在減重之路上，他意外收穫了一項健康的愛好——跑步，還成為了馬拉松「跑友」。他說，減重就像場馬拉松，最重要的就是堅持跑下來。

2023年2月，柳浩昱開始嘗試跑步，初期計畫是每天至少跑2公里，跑完後還要快走數公里。起初，柳浩昱每次跑下來都累到不行，但堅持下來後，越跑越自在，後來還加入跳繩，每天約200下。經過三個月左右，他已經從一次性能跳200下到最多能跳2000至3000下。

柳浩昱透露，在減重的過程中，飲食比運動更加需要注意，他雖然沒有刻意節食，但每餐都做到少油和低熱量，尤其是米飯等澱粉類盡量少吃，「最開始體重掉得很快，這也給我很大信心，對於大基數體重的人來說，越往後，體重掉得越慢，需要耐心和堅持不放棄。」

▲柳浩昱培養出跑步的興趣後，希望能挑戰全馬。（圖／翻攝浙江融媒體）

經過9個月，柳浩昱的體重減到理想的130斤（約65公斤），就連放假時父親來接他，走到眼前都沒能認出他來，家裡附近的鄰居也都驚嘆他就像「變了個人」。

柳浩昱表示，成功減肥的秘訣不外乎是六字口訣「管住嘴，邁開腿」，「多喝水、保持充足的睡眠，對於減肥和維持身體健康都很重要。」

如今，柳浩昱也定下目標，除了「半馬」要爭取跑進1小時30分鐘以內，還想挑戰跑一次「全馬」，他強調，剛開始跑步，確實是為了減肥，養成興趣後，每天都是自發地想去跑步，這讓減肥過程沒有那麼多痛苦，反而有一種快樂。